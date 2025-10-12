L’accessoire « de mamie » qui détrône le collant cet automne… et c’est canon !

Pour l’automne-hiver 2025/2026, la mode revient aux sources avec une pièce emblématique des dressings de nos grand-mères : les chaussettes hautes. Ce nouvel incontournable apporte chaleur et style avec une note preppy qui séduit.

Les chaussettes hautes, stars des podiums

Présentes sur tous les défilés automne-hiver 2025/2026, les chaussettes montantes se déclinent en divers coloris, matières et styles pour être associées à des jupes, shorts ou robes. Elles jouent la carte du confort en dévoilant la peau juste ce qu’il faut, remplaçant le collant traditionnel pour un twist mode cosy comme on aime.

Comment adopter ce look preppy et glam au quotidien

Pour un effet glamour, on portera les chaussettes hautes avec une mini-jupe ou une robe courte. Pour une allure plus « douce », le duo avec bermuda ou jupe midi convient parfaitement. L’hiver venu, elles peuvent aussi s’associer à des collants plus fins, pour un équilibre entre style et chaleur.

En résumé, adopter les chaussettes hautes, c’est inviter un classique « de mamie » dans sa garde-robe avec une attitude moderne, gardant ses jambes au chaud sans sacrifier à l’élégance.