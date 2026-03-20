43-vuotiaana tämä intialainen näyttelijä aiheutti sensaation hopeanvärisessä mekossa.

Anaëlle G.
@priyankachopra / Instagram

Intialainen näyttelijä, laulaja, tuottaja, käsikirjoittaja ja malli Priyanka Chopra Jonas aiheutti hiljattain sensaation Vanity Fairin Oscar-juhlissa 2026 kimaltelevassa hopeanvärisessä mekossa, johon oli yhdistetty minimalistisia sandaaleja.

Metallinen mekko, joka heijastaa valoa

Los Angelesin piirikunnan taidemuseon jatkoille Priyanka Chopra Jonas vaihtoi valkoisen vihkipuvunsa vaaleanhopeiseen, metallinhohtoiseen luomukseen. Epäsymmetrisessä mekossa oli yksiolkainen malli, joka roikkui toiselta puolelta korkealla lantiolla ja laskeutui toiselta puolelta pitkäksi, hulmuavaksi hameeksi luoden linjojen leikin. Sävyinen turkisreunus lisäsi ripauksen Hollywood-glamouria tähän jo ennestään säteilevään asuun.

Minimalistiset sandaalit

Jaloissaan Priyanka Chopra Jonasilla oli sandaalit, kulttityylinen ohuilla satiiniremmeillä ja huimaavalla stilettokorolla. Lämpimän ruskeat kapenevat sandaalit sulautuivat täydellisesti mekon turkisyksityiskohtiin. Hopeinen mekko ja sandaalit loivat hienostuneen mutta hillityn ilmeen, joka piti Priyankan – eikä asusteita – huomion keskipisteenä.

Supertyylikäs pari Nick Jonasin kanssa

Hänen vierellään istui hänen aviomiehensä, amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Nick Jonas, joka oli valinnut ylleen beigenvärisen kaksirivisen puvun, joka korosti vaimonsa mekon metallinhohtoa. Tämä poikkeus klassisesta mustasta smokista, jota hän käytti vihkimisessä. Käsi kädessä punaisella matolla pari oli illan huomattavimpien kaksikkojen joukossa ja keräsi lukuisia kohteliaisuuksia ja kuvia sosiaalisessa mediassa täydellisestä koordinaatiostaan.

Häikäistyttyään höyhenkoristellussa mekossa Oscar-gaalassa, tämä hopeinen mekko vahvisti hänen asemansa muoti-ikonina, joka kykenee siirtymään "huippudraamata" tyylikkääseen minimalismiin silmänräpäyksessä. Priyanka Chopra Jonas säteilee!

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
