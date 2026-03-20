Jessica Alba paljastaa meikittömän ihorutiininsa

Léa Michel
Ilman meikkiä amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä Jessica Alba paljastaa hehkuvan ihonsa rutiininsa, joka ikuistettiin "raa'assa selfiessä" ennen Vanity Fairin Oscar-juhlia vuonna 2026.

Hämmästyttävän luonnollinen selfie

Jessica Alba jakoi 19. maaliskuuta 2026 meikittömän selfien, jossa hän esitteli säteilevää ihoaan. Illan kauneuskumppaninsa julkaisemassa kuvassa Jessica on juuri saanut Signature Healing Growth Factor Lift -kasvohoidon. Tavoitteena: säteilevä, luonnollisen näköinen iho.

Rutiini dekoodattu

Hoito alkaa kosteuttavalla puhdistusaineella, jota seuraa probioottinen suihke ihon mikrobiomin tasapainottamiseksi. Tämän jälkeen levitetään useita seerumeita: Multi Peptides & Growth Factor kiinteyttämiseen, Copper Tripeptide korjaamiseen, ja lopuksi kiinteyttävä silmänympärysvoide ja korjaava huulirasva. Tulos? Hehkuva, punaiselle matolle valmis iho.

Hänen "valmistautumisrituaalinsa" videolla

Jessica Alba julkaisi myös valmistautumisvideon , jossa hän levittää seerumia, silmälappuja ja LED-valon ennen savunruskeaa meikkilookkia, pronssisia poskia ja kiiltävän pinkkejä huulia. Matcha-kynttilä kädessään hänen ruskeat hiuksensa on muotoiltu tuuheaksi fööniksi ja pitkät kynnet on koristeltu eleganteilla ranskanlatvoilla. Koskettavassa vilauksessa hänen kumppaninsa, kolumbialaista ja meksikolaista syntyperää oleva amerikkalainen näyttelijä Danny Ramirez, syleilee häntä.

Viimeinen look hohtavan mustassa Valentinossa

Oscar-gaalan jälkeisissä juhlissa Jessica Alba pukeutui mustaan paljetein ja höyhenillä koristeltuun mekkoon, Chopard-kaulakoruun, Ahikoza By Bram -pikkulaukkuun ja teräväkärkisiin avokkaisiin. Tämä raaka/ylellinen kontrasti kuvasti täydellisesti hänen filosofiaansa: terveellinen meikkipohja korostaa mitä tahansa meikkilookkia.

Lyhyesti sanottuna Jessica Alba todistaa, että 44-vuotiaana säteilevä iho saavutetaan meikittömällä rutiinilla. Hän on paljastanut "tähtivalmiin ihon" salaisuudet, helposti saatavilla ja tieteellisesti todistettuina.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
