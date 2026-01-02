Lämpimällä hiekalla Heidi Klum tekee sensaation uutena vuotena

Heidi Klum juhlisti vuoden 2026 tuloa St. Bartsissa Nikki Beachillä, jossa DJ Diplo esiintyi eksklusiivisella setillä. Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä jakoi useita kuvia ja videoita uudenvuodenaaton juhlinnastaan, jossa hän poseerasi uima-asussa valkoisella hiekalla.

Trooppiset juhlat miehensä ja ystäviensä kanssa

Heidi Klum saapui paikalle miehensä Tom Kaulitzin kanssa. Kuvissa pari kävelee käsi kädessä rannalla nauttien auringonlaskusta. Hänellä oli yllään ruskeat sukkahousut, valkoinen lippalakki ja aurinkolasit. Myöhemmin hän ilmestyi veteen ja rannalle Tomin seurassa. Ystävät liittyivät heidän seuraansa, mukaan lukien valokuvaaja Antoine Verglas. Kuvat vangitsevat uinnin, kävelyn ja rentoutumisen hetkiä veden äärellä.

Katso tämä postaus Instagramissa Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Innostuneita reaktioita faneilta

Heidi Klumin julkaisut keräsivät tuhansia tykkäyksiä. Seuraajien kommentit ylistivät hänen juhlavaa energiaansa: "Olet mahtava!" ja "Nauti!" , sekä lukuisia sydän- ja palmuemojeja. Fanit selvästi arvostivat hänen spontaania tapaansa jakaa trooppinen uudenvuodenaaton tunnelmansa.

Katso tämä postaus Instagramissa Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Auringonpaisteen, hienon hiekan ja juhlavan tunnelman keskellä Heidi Klum osoitti jälleen kerran kykynsä glamouriin ja juhlintaan. Tämä rakkauden, ystävyyden ja musiikin täyttämä uudenvuodenaatto 2026 St. Bartsissa havainnollistaa täydellisesti hänen taitoaan nauttia hetkestä. Nikki Beach St. Bartsissa toivotettiin tervetulleeksi muita julkkiksia uudenvuoden kunniaksi, mikä vahvisti paikan olevan suosittu lomakohde.