Bruna Marquezine valitsi ranta-asun uusimpaan kuvaukseensa.

Bruna Marquezine on jälleen otsikoissa tyylillään. Brasilialainen näyttelijä otettiin valokuvaan Rio de Janeiron rannalla kumppaninsa, kanadalaisen laulaja-lauluntekijän Shawn Mendesin, rinnalla ranta-asussa, joka sai välittömästi kohun somessa.

Rantapäivä São Conradossa

Bruna Marquezine nautti päivästä meren rannalla kumppaninsa, kanadalaisen laulaja Shawn Mendesin, kanssa Rio de Janeiron kuuluisalla São Conradon rannalla. Kuvatoimisto BackGrid USA:n verkossa jakamissa kuvissa pari näyttää selvästi rentoutuneen ja nauttivan intiimistä hetkestä täydellisessä ympäristössä.

Sininen kaksiosainen rantauimapuku, jossa on syvään uurrettu pääntie

Tähän aurinkoiseen retkeen Bruna Marquezine valitsi kaksiosaisen rantauimapuvun erityisen hohtavassa sinivihreässä sävyssä. Syvällä kaula-aukolla varustettu yläosa yhdistettiin yhteensopivaan alaosaan luoden yksivärisen ilmeen. Tämä sävyvalinta, jotakin sinisen ja merenvihreän väliltä, korostaa brasilialaista valoa ja on kontrastissa ranta-asujen tavanomaisen mustavalkoisen kanssa. Raikas ja aurinkoinen väri sopii täydellisesti kesäiseen tunnelmaan.

Minimalistinen kauneuslookki

Kauneuden saralla Bruna Marquezine valitsi luonnollisen ilmeen. Näyttelijätär käytti minimaalista meikkiä, mikä sopi täydellisesti auringossa ja vedessä vietettyyn päivään. Hänen lyhyet, nyt pehmeiksi laineiksi muotoillut hiuksensa jätettiin luonnollisiksi, jotta ne olisivat tarkoituksella rentoja. Tämä hillitty lähestymistapa, joka on kaukana viimeistellyistä lookeista, joita hän joskus käyttää virallisissa esiintymisissä, kuvaa hänen persoonallisuutensa toista puolta: nuorta naista, joka viihtyy omassa nahassaan eikä tarvitse keinotekoisuutta loistaakseen.

Kultainen riipuskaulakoru täydentämään ilmettä

Asunsa täydentämiseksi Bruna Marquezine valitsi yhden huolellisesti valitun asusteen: herkän kaulakorun, jossa on kultainen riipus. Tämä hillitty yksityiskohta lisää kokonaisuuteen ripauksen hienostuneisuutta häiritsemättä sen yksinkertaisuutta. Rantaympäristössä, jossa korut usein unohdetaan, tämä pieni kultainen yksityiskohta erottuu tyylillisenä elementtinä. Tämä minimalistinen lähestymistapa todistaa, että asusteita ei tarvitse kasata päälle näyttääkseen parhaimmaltaan.

os haters que me perdoem mas a Bruna Marquezine tá um ABSURDO nessas fotos de hoje pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 — ☙ (@layzhis) 10. kesäkuuta 2026

Ystävällinen retki Shawn Mendesin kanssa

Tyylin lisäksi huomiota herätti erityisesti hetken tunnelma. Verkossa jaetuissa kuvissa Bruna Marquezine ja Shawn Mendes näyttävät olevan selvästi lähellä toisiaan, kädestä pitäen ja hymyillen koko kävelyretkensä ajan. Tämä avoin kiintymys vahvistaa rakkaustarinan, joka näyttää kukoistavan tavanomaisen mediahulinan keskellä. Rio de Janeiron kultainen valo ja rento tunnelma tarjosivat myös täydelliset puitteet tälle romanttiselle retkelle.

Innostuneita reaktioita sosiaalisessa mediassa

Kuvat herättivät nopeasti kommenttiaallon sosiaalisessa mediassa. Näyttelijättären fanit täyttivät kommenttiosion ihailevilla viesteillä julkaisujen alla. "Brunalla on upea vartalo", kirjoitti yksi käyttäjä, kun taas toinen totesi yksinkertaisesti: "Bruna on niin kaunis." Nämä innostuneet reaktiot osoittavat hänen yhteisönsä vahvan kiintymyksen näyttelijään kohtaan, jota seurataan sosiaalisessa mediassa yhtä paljon hänen elokuvauransa kuin tyylinsäkin vuoksi. Suosio on pysynyt laskussa kaudesta toiseen.

Sinivihreän asunsa, hillityn kaulakorunsa ja minimalistisen meikkinsä ansiosta Bruna Marquezine saavuttaa rantahenkisen lookin, joka on sekä hienostunut että säteilevä. Yhdessä kumppaninsa Shawn Mendesin kanssa brasilialainen näyttelijä vahvistaa jälleen kerran kykynsä muuttaa pienimmätkin arjen hetket upeiksi kuviksi.

