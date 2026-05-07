Touretten oireyhtymää sairastava Billie Eilish tuomitsee tätä häiriötä koskevat väärinkäsitykset.

On harvinaista nähdä artistin puhuvan arkielämästään niin vilpittömästi. Billie Eilish teki juuri niin, suodattamatta ja teeskentelemättä. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä puhui pitkään Touretten oireyhtymän ( TS ) kanssa elämisestä. Touretten oireyhtymä on neurologinen häiriö, jonka kanssa hän on kärsinyt 11-vuotiaasta asti. Hänen näkemyksensä ovat korvaamattomia ja valaisevat aihetta, jota ymmärretään edelleen suurelta osin väärin.

Näkymätön taistelu, jota käydään joka päivä

Puhuessaan amerikkalaisen näyttelijän, koomikon, käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan Amy Poehlerin kanssa Billie Eilish selitti jotakin, joka on hänelle osa arkea: "tukahduttaminen". Tämä tekniikka sisältää hermostollisten nykimisoireiden hillitsemisen niin paljon kuin mahdollista, erityisesti julkisesti. Ja juuri sitä hän tekee haastattelun aikana, hän paljastaa.

Pöydän alla hänen polvensa liikkuvat jatkuvasti, kyynärpäät nykivät, ja koko hänen kehonsa työskentelee äänettömästi piilottaakseen kaiken kameralta. "Kun minua haastatellaan, teen kaikkeni tukahduttaakseni tic-oireeni, jatkuvasti. Ja heti kun poistun huoneesta, minun on päästävä ne kaikki ulos", hän uskoutui. Voimakas kuva, joka kertoo paljon vaivasta, jonka hän näkee kulissien takana.

Ennakkoluulojen murtaminen

Billie Eilishiä vaivaa ymmärryksen puute. Kun hänellä on "tic-kohtaus", eli sarja nopeita, äkkinäisiä tic-oireita, hänen ympärillään olevat ihmiset ovat huolissaan tai reagoivat kiusallisesti. "Se on täysin normaalia", hän huomauttaa. Selittääkseen, mitä hän käy läpi, hän tarjoaa silmiinpistävän vertauksen: kuvittele ne tunkeilevat ajatukset, joita meillä kaikilla on, mutta jotka suu pakotetaan sanomaan ääneen. Se on Touretten oireyhtymä.

Ison-Britannian NHS:n mukaan tämä neurologinen häiriö aiheuttaa äkillisiä, tahattomia ääniä tai liikkeitä, joita kutsutaan tic-oireiksi ja jotka voivat laukaista stressi, kiihtyneisyys tai väsymys. Eivätkä kaikki pysty hallitsemaan niitä, kuten Billie Eilish niin osuvasti huomauttaa.

Arvokas sana näkökulmien muuttamiseksi

Myös muut taiteilijat, kuten skotlantilainen laulaja, muusikko ja lauluntekijä Lewis Capaldi, ovat puhuneet jakamaan diagnoosejaan ja muuttamaan käsityksiä. Näillä äänillä on merkitystä. Ne auttavat purkamaan Touretten oireyhtymään (TS) liittyviä stereotypioita ja lisäämään tietoisuutta häiriöstä, joka vaikuttaa lähes yhteen prosenttiin kouluikäisistä lapsista Cleveland Clinicin tietojen mukaan.

Todistuksellaan Billie Eilish ei hae sääliä tai sensaatiohakuisuutta. Hän haluaa vain ihmisten ymmärtävän. Tietävän, kuinka paljon vaivaa jokainen haastattelu, jokainen julkinen esiintyminen vaatii, eikä kukaan osaa epäillä. Ja että voimakkaimpienkin äänien takana on joskus hiljaisia kamppailuja. Hänen sanansa ovat ojennetut kädet kaikille Touretten oireyhtymän kanssa eläville: kyllä, se, mitä he käyvät läpi, on totta ja se ansaitsee tulla kuulluksi.