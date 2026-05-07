"Hän ei ole muuttunut": 45-vuotias Jessica Alba herättää reaktioita uudella selfiellään

Jotkut kuvat puhuvat puolestaan. Näin on esimerkiksi Jessica Alban julkaiseman kuvan kanssa, joka sai hänen seuraajansa puhumaan. Instagram-karusellin yläosassa jaetussa yksinkertaisessa selfiessä amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä näyttää erityisen säteilevältä ja herättää nopeasti lukuisia reaktioita.

Sydämiä sulattava selfie netissä

Kuvassa ei ole tehosteita tai lavastusta. Jessica Alba vain katsoo puhelintaan, hänen pitkät, laineikkaat hiuksensa putoavat hartioille, hänellä on yllään yksinkertainen musta neulepusero ja luonnollinen hymy. Hänen meikkinsä on hillitty, hänen silmänsä kirkkaat ja pelkistetyt. Juuri tämä yksinkertaisuus on kiehtonut monia internetin käyttäjiä. Kommenteissa viestit, kuten "Hän ei ole muuttunut" ja "Upea", ovat yleisiä, ja niissä ylistetään hänen luonnollista ulkonäköään ja tämän Instagramissa jaetun selfien yksinkertaisuutta.

Lempeyden leimaama kuukausi

Jessica Alba kirjoitti karusellinsa kuvatekstiin muutaman sanan: "Kuukausi täynnä rakkautta, itsestä huolehtimista ja kaunista seuraa." Tämä mielentila heijastaa täydellisesti hänen viimeaikaisten postaustensa tunnelmaa, jotka ovat olleet intiimimpiä, hillitympiä ja henkilökohtaisempia. Ja on sanottava, että huhtikuu 2026 oli hänelle "erityinen" kuukausi. Huhtikuun 28. päivänä hän juhli 45-vuotispäiväänsä rakkaidensa ympäröimänä.

Uusi, rauhallisempi aikakausi

Viime kuukausina Jessica Alba näyttää löytäneen itselleen sopivan tasapainon. Kolmen lapsen – Honorin, Havenin ja Hayesin – äitinä hän jakaa nyt elämänsä näyttelijä Danny Ramirezin kanssa. Elokuvauransa ohella, jota hän jatkaa useiden projektien parissa, hän johtaa edelleen "The Honest Companya", luonnontuoteyritystä, jonka hän oli mukana perustamassa vuonna 2011. Ja selvästikin tämä uusi luku sopii hänelle hyvin. Viimeaikaisissa valokuvissaan Jessica Alba näyttää tyyneltä.

Tällä selfiellä Jessica Alba muistuttaa meitä jälleen kerran siitä, miksi hän on herättänyt ihailua yli 20 vuoden ajan. Ilman retusointia tai filttereitä hän näyttää yksinkertaisesti omana itsenään, säteilevältä ja luonnolliselta. Lukuisat reaktiot hänen julkaisuunsa osoittavat myös, että tämä aitous on edelleen yksi hänen julkisuuskuvansa arvostetuimmista puolista.