"Olen 60-prosenttisesti kuuro toisesta korvasta": Olivia Rodrigon odottamaton paljastus

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Olivia Rodrigo yllätti faninsa hiljattain antamassaan haastattelussa. Hän paljasti olevansa 60-prosenttisesti kuuro vasemmasta korvastaan, minkä hän jakoi humoristisesti uuden albuminsa julkaisun yhteydessä.

"Kiusantekokysymys", joka avaa todellisen itseluottamuksen

Olivia Rodrigo paljasti tämän paljastuksen KISS FM UK:lla. Hän oli juontajien Tyler Westin ja Chloe Burrowsin vieraana keskustelemassa odotetusta kolmannesta albumistaan "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Haastattelu , joka aluksi keskittyi hänen uuteen musiikkiprojektiinsa, sai henkilökohtaisemman käänteen, kun yksi albumin kappaleista, "What's Wrong with Me?", mainittiin.

Juuri tämä kappale sai yhden juontajista, Tyler Westin, esittämään humoristisen kysymyksen. "Mikä sinua oikein vaivaa?" hän kysyi laulajalta nauraen. Sen sijaan, että Olivia Rodrigo olisi väistänyt kysymyksen, hän tarttui tilaisuuteen ja keskusteli hyvin henkilökohtaisesta elämänsä asiasta. "Minussa on itse asiassa paljonkin vikaa", hän aloitti vitsaillen. Ennen kuin hän paljasti asian, josta harvat hänen faneistaan tiesivät.

"60 % kuurous" vasemmassa korvassa

”Olen itse asiassa 60-prosenttisesti kuuro vasemmasta korvastani. Joten jos istuisitte tällä puolella [hän osoittaa vasenta korvaansa] ja yrittäisitte kertoa minulle salaisuuden, en ymmärtäisi, mitä sanotte”, hän selitti juontajille. Ja hän lisäsi ilkikurisesti: ”Joten jos haluatte kertoa minulle salaisuuden, menkää sen sijaan oikeaan korvaani.” Paljastus, jonka Chloe Burrows, näkyvästi yllättyneenä, huomasi heti: ”Se on uskomatonta, koska olet laulaja ja käytät aina nappikuulokkeita. Se on hullua!”

Osittainen kuurous todettiin päiväkodissa

Olivia Rodrigo huomasi tämän erikoisuuden vasta myöhemmin elämässään. Hän sai tietää asiasta päiväkodissa tehdyn kuulotestin aikana. Laulaja oli jo maininnut tämän paljastuksen joulukuussa 2023 The Hollywood Reporterin haastattelussa. "Se on melko epätavallista. Olen puoliksi kuuro vasemmasta korvastani. En tiennyt siitä ennen kuin päiväkodin tienoilla, kun he tekevät näitä testejä kaikille lapsille. Ja he sanoivat minulle: 'Voi, sinulla on vähän kuulovaikeuksia'", hän kertoi tuolloin. Tämä varhainen löytö ei koskaan estänyt häntä tavoittelemasta taiteellisia tavoitteitaan.

Anekdootti jaettu valokuvaajaystävänsä kanssa

Keskustellakseen tästä erityispiirteestä Olivia Rodrigo jakoi vuonna 2023 myös anekdootin yhdestä läheisestä ystävästään. "Yksi ystävistäni on tämä upea valokuvaaja, Petra Collins, ja hänellä on todella huono näkö. Joten vitsailemme aina, että teen musiikkia, koska en kuule hyvin, ja hän ottaa valokuvia, koska hän ei näe hyvin", hän uskoutui. Humoristinen huomautus, joka kuvaa sitä, kuinka Olivia Rodrigo on oppinut elämään erilaisuutensa kanssa – jopa muuttanut sen inspiraation lähteeksi.

Aihe, jota taiteilijat harvoin käsittelevät

Olivia Rodrigon vilpittömyys tässä asiassa on sitäkin silmiinpistävämpää, kun otetaan huomioon, että osittaisen kuulonaleneman ongelma on edelleen suhteellisen hiljainen artistien keskuudessa, etenkään musiikkialalla. Laulajalle, joka viettää suurimman osan päivistään studiossa, lavalla tai kuulokkeet päässä, kuulonalenemasta puhuminen avoimesti on harvinaista. Mainitsemalla asian julkisesti ja näin avoimesti Olivia Rodrigo auttaa rikkomaan hiljaisuuden, joka ympäröi todellisuutta, joka vaikuttaa merkittävään määrään ihmisiä maailmanlaajuisesti.

Muutamalla humoristisella lauseella Olivia Rodrigo teki paljon enemmän kuin vain mainosti uutta albumiaan. Hän jakoi osan elämästään ja keskusteli julkisesti myöntämästään osittaisesta kuuroudesta. Tämä paljastus todistaa, jos todisteita tarvitaan, että popin suurimmat äänet eivät aina ole sitä, miltä odottaisi – ja että on mahdollista muuttaa henkilökohtainen ominaisuus luovaksi vahvuudeksi.