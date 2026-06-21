Millie Bobby Brown puhuu avoimesti adoptiosta, joka muutti hänen elämänsä Jake Bongiovin kanssa.

Brittiläinen näyttelijä, tuottaja ja yrittäjä Millie Bobby Brown on suostunut jakamaan intiimimmän osan elämästään. Hän palasi hiljattain adoptiokokemukseensa, jota hän piti lapsuuden unelman täyttymyksenä, yhdessä aviomiehensä, amerikkalaisen mallin ja näyttelijän Jake Bongiovin, kanssa.

Harvinainen julkinen lausunto hänen perhe-elämästään

Hittisarjassa "Stranger Things" Elevenin roolistaan ja Enola Holmesissa esiintymisestään tunnettu Millie Bobby Brown käytti hyväkseen mediaesiintymistä jakaakseen henkilökohtaisia näkemyksiään. Hän puhui Kylie Kelcen juontamassa "Not Gonna Lie" -ohjelmassa . Haastattelussa hän kertoi avoimesti tyttärensä syntymästä ja perheen tulevaisuudensuunnitelmista, joita hänellä ja hänen miehellään on. Tämä oli harvinainen poikkeama pariskunnan yleensä hienovaraisesta viestinnästä, sillä he ovat erityisen tarkkoja yksityiselämänsä suojelemisesta.

Adoptio, lapsuuden unelma

Yksi haastattelun kohokohdista oli hänen kertomus matkastaan adoptioon. Millie Bobby Brown selitti, että tämä sitoutuminen juontaa juurensa elinikäisestä lapsuuden unelmasta, jota hän oli vaalinut varhaisimmista vuosistaan lähtien. "Olen aina, aina halunnut adoptoida", hän uskoutui Kylie Kelcelle. Nuori nainen puhui liikuttavasti lapsuusmuistoistaan: "Se oli aina osa lapsuuden unelmiani. Joka kerta kun olin kotona, noin viiden tai kuuden vuoden iässä, vanhempani sanoivat: 'Sinulla oli nukkesi.' Ne kaikki adoptoitiin. Minulla itselläni ei koskaan ollut nukkeja. Enkä koskaan teeskennellyt olevani raskaana." Tämä kertomus kertoo paljon hänen valintansa syvästi henkilökohtaisesta luonteesta.

Heidän tyttärensä saapuminen kesällä 2025

Millie Bobby Brown ja Jake Bongiovi saivat tyttärensä kesällä 2025. Tämä oli merkittävä virstanpylväs nuoren parin elämässä, sillä he olivat menneet naimisiin vain muutama kuukausi aiemmin. Lapsen syntymä, jota juhlittiin huomaamattomasti, merkitsi käännekohtaa tähdelle, joka vain muutaman vuoden iässä kokee elämäntapahtumia, jotka yleensä on varattu "vanhemmille" naisille: kansainvälistä uraa, avioliittoa ja äitiyttä. Se on ainutlaatuinen kehityskaari, jonka hän omaksuu täysin ja tekee valintoja, jotka heijastavat sitä, kuka hän on.

Toive kantaa jonain päivänä lasta

Vaikka Millie Bobby Brownin ensimmäinen unelma toteutui adoption kautta, hän ei ole sulkenut pois mahdollisuutta saada jonain päivänä omia lapsia. Haastattelussa näyttelijä selitti, että perheen laajentaminen on edelleen hänen suunnitelmissaan luopumatta adoptiopäätöksestään. "Ei ole niin, etten haluaisi. Toivon, että se tapahtuu jonain päivänä", hän uskoutui. Ennen kuin lisäsi erityisen silmiinpistävän lauseen: "Adoptio on rakkautta, adoptio on ikuista." Tämä on tapa muistuttaa kaikkia siitä, että nämä kaksi polkua eivät ole toisensa poissulkevia, vaan ne voivat päinvastoin esiintyä rinnakkain saman perheen matkan sisällä.

Pitkään valmisteltu projekti

Heidän tyttövauvan syntymä ei ollut lainkaan hetken mielijohteesta tehty päätös. Millie Bobby Brown selitti tehneensä laajaa taustatutkimusta ennen kuin hän aloitti tämän seikkailun Jake Bongiovin kanssa. Näyttelijä ammensi erityisesti sosiaalityön opintojaan, joita hän suoritti näyttelijänuransa rinnalla. "Rakastin sosiaalityön kurssieni adoptiopuolta; se oli niin tärkeää ja merkityksellistä. Opin myös, mitä se sisälsi keskustelemalla biologisten äitien kanssa ja lukemalla paljon heidän kokemuksistaan", hän selitti.

Näyttelijä korosti myös, että adoptio oli päätös, jonka hän jakoi täysin aviomiehensä Jake Bongiovin kanssa. "Mieheni ja minä käytimme aikaa pohtiaksemme tätä tarinaa ja sitä, mitä tämä matka edustaa. Ja sitten ryhdyimme toimeen", hän uskoutui.

Jakamalla adoptiokokemuksensa harvinaisen vilpittömästi Millie Bobby Brown tarjoaa henkilökohtaisen todistuksen, joka ylittää pelkän mediahuomion. Todistuksen, joka muistuttaa meitä, kuten hän niin osuvasti tiivistää, että "adoptio on rakkautta, adoptio on ikuista".