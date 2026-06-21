Elizabeth Hurley viestii kesätrendin paluusta ranta-asussaan.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley jakoi Instagramissa rantalookin, joka tuo takaisin erittäin käytännöllisen kesätrendin: hameen – eli sarongin – kaksiosaisen paidan päällä.

Rantahame, kesätrendi

Kuvassa Elizabeth Hurley poseeraa selkä seinää vasten muutaman ruukkupalmun edessä. Mustan ranta-asunsa päällä hänellä on kevyet, laskeutuvat housut, jotka on sidottu vyötäröltä ja joissa on korkeat halkiot sivuilta luoden illuusion kietaisuhameesta. Ilmava ja elegantti efekti muuttaa yksinkertaisen ranta-asun todella tyylikkääksi. Tämä kaksiosaisen uima-asun päälle tarkoitettu vaatekappale on varmasti yksi kauden must have -vaatteista.

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Elizabeth Hurleyn (@elizabethhurley1) jakama julkaisu

Kappale, jossa on hänen oma merkkinsä

Tämä valinta ei ollut sattumaa. Elizabeth Hurleyn asu on itse asiassa hänen omalta ranta-asumerkiltään, joka lanseerattiin noin kaksikymmentä vuotta sitten. Sekä suunnittelijana että muusana Elizabeth Hurley esittelee luomuksiaan säännöllisesti Instagram-tilillään, mikä vahvistaa hänen asemaansa rantamuodin johtohahmona. Hän kantaa yrittäjähattuaan yhtä luonnollisella helppoudella kuin esiintymisissään punaisella matolla.

Tällä lookilla Elizabeth Hurley todistaa jälleen kerran hallitsevansa kesämuodin koodin. Tuomalla takaisin bikinin päällä käytettävän hameen hän viestii trendin paluusta, joka on yhtä tyylikäs kuin käytännöllinenkin. Se varmasti inspiroi lomailijoita, jotka etsivät kesäasuideoita.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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