Alyssa Milano juhlii 53. syntymäpäiväänsä ilman meikkiä.

Alyssa Milano, joka tunnetaan unohtumattomasta roolistaan Phoebe Halliwellinä sarjassa "Charmed", juhli 53. syntymäpäiväänsä tavalla, joka oli sekä yksinkertainen että syvästi symbolinen. Vuosittaisen perinteensä mukaisesti näyttelijä julkaisi täysin pelkistetty selfien Instagramissa: ei filtteriä, ei meikkiä, vain hän, kaikessa vilpittömyydessään.

Vilpitön ja syvästi symbolinen viesti

Kuvatekstissä näyttelijä kirjoitti: ”Vuosittainen syntymäpäiväselfieni. Ei filtteriä. Ei meikkiä (paitsi mikrokäyrällä leikatut kulmakarvani ja viimeisimmän Botox- ja täyteainehoidon jäänteet). Näin on 53-vuotiaana. Rakastan teitä kaikkia.” Tämä huumoria ja avoimuutta täynnä oleva viesti kosketti syvästi hänen fanejaan. Se muistuttaa meitä siitä, että ajan kulumisen hyväksyminen ja itselleen uskollisena pysyminen ovat kauneuden todelliset avaimet. Alyssa Milanolle ei ole täydellisyyden tavoittelua, vaan hän haluaa näyttää aidon version naisesta, joka hän on tänään.

Aitoutta, jota hänen faninsa ylistävät

Internetin käyttäjät ylistivät kommenteissa laajalti tätä harvinaista vetoa Hollywoodissa, elokuvateollisuudessa, jota usein kritisoidaan epärealistisista kauneusstandardeistaan ja jatkuvasta paineesta ulkonäköön liittyen. Monet kiittivät näyttelijätärtä hänen rehellisyydestään ja rohkeudestaan kuvaillen häntä vaihtelevasti "inspiroivaksi", "upeaksi" tai todelliseksi "itseluottamuksen roolimalliksi". Monet muut korostivat tällaisen viestin tärkeyttä kaikenikäisille naisille ja korostivat, kuinka arvokasta on nähdä julkisuuden henkilön hyväksyvän kuvansa ilman suodattimia tai keinotekoisia keinotekoisuuksia.

Valitsemalla läpinäkyvyyden Alyssa lähettää voimakkaan viestin: kauneudella ei ole ikärajaa, eikä sitä mitata ryppyjen tai pakotettujen standardien perusteella. Se piilee ennen kaikkea itsensä hyväksymisessä, aitoudessa ja vapaudessa olla täysin oma itsensä, kaukana viihdeteollisuuden sanelemista vaatimuksista.