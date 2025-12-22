Search here...

45-vuotias (ja kolmen lapsen äiti) Gisele Bündchen aiheutti sensaation kultaisessa mekossa

Fabienne Ba.
@gisele/Instagram

Gisele Bündchen käänsi hiljattain katseita brasilialaisen kultasepän Vivaran isännöimällä juhlaillallisella São Paulossa pukeutuneena mekkoon, joka yhdisti glamouria ja avantgarde-tyyliä. Brasilialainen supermalli osoitti jälleen kerran hallitsevansa muotitrendit.

"Futuristinen" mekko teksturoitua neulosta

Pitkä, vartalonmyötäinen ja lämpimin maanläheisin sävyin tehty teksturoidusta neulosta oleva mekko sisälsi pystysuoran leikkauksen pääntiestä napaan, joka paljasti elegantisti Gisele Bündchenin ruskettuneen ihon. Schiaparelli F/W25:n moderni tulkinta alastonmekosta kietoutui Gisele Bündchenin vartaloon kuin toinen iho, ja sitä korostivat hollywood-kiharat ja säteilevä, luonnollinen meikki.

Minimalistiset asusteet ja ikoninen clutch-laukku

Kultaiset avokkaat herkillä olkaimilla, hillityt korut ja strukturoitu Schiaparelli-clutch-laukku täydensivät ilmeen ja antoivat Vivara-korujen loistaa. Hiustensa hulmutessa toiselle olkapäälle Gisele Bündchen ilmensi vaivatonta glamouria, jossa yhdistyi hienostuneisuus ja itsevarma asenne.

Katso tämä postaus Instagramissa

Gisele Bündchenin (@gisele) jakama julkaisu

voitokas paluu äitiysloman jälkeen

Gisele Bündchen on Benjaminin (16) ja Vivianin (13) äiti avioliitostaan Tom Bradyn kanssa ja viime aikoina helmikuussa syntyneen poikavauvan äiti suhteestaan Joaquim Valenten kanssa. Bündchen vaalii harkittua yksityiselämäänsä. Uskollisena filosofialleen brasilialainen supermalli jakaa vain vähän ja pitää mieluummin sen, mikä todella on tärkeää, poissa valokeilasta. "Kauneimmat hetket eletään, ei jaeta", hän uskoutui haastattelussa ja toisti sitoutumisensa yksinkertaiseen, nykyhetkeen juurtuneeseen elämään.

Toisen lapsensa syntymän jälkeen Gisele on tehnyt merkittävän paluun osoittaen kymmenkertaista tyyneyttä ja voimaa. Hän on säteilevämpi kuin koskaan, ja hän ilmentää rauhallista naisellisuutta todistaen, että äitiyden, hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen uudestisyntymisen yhdistäminen on mahdollista. Hänen eleganttia paluutaan ovat juhlineet fanit, jotka pitävät häntä esimerkkinä vapaasta naisesta, joka on sopusoinnussa valintojensa ja prioriteettiensa kanssa.

Tällä silmiinpistävällä ulkonäöllä Gisele Bündchen muistuttaa meitä siitä, että iän, roolien ja elämänvaiheiden lisäksi tyyli on ennen kaikkea asennekysymys. Tämä kultainen mekko on enemmän kuin pelkkä ulkonäkö, se on ikonin manifesti, joka jatkaa inspirointia – luonnollisesti.

