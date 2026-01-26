Search here...

Leopardikuvioiseen asuun pukeutuneen laulajan hahmo aiheuttaa sensaation

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Thaimaalainen tähti Lisa (eteläkorealainen K-pop-tyttöyhtye Blackpink), joka on parhaillaan "Deadline"-kiertueellaan Tokiossa, jakoi räjähtävän Instagram-karusellin, jossa hänen asunsa, mukaan lukien "aukkoinen body" ja leopardikuvioinen look, ovat keränneet jo yli kaksi miljoonaa tykkäystä.

Avoin body, jossa on näyttäviä metallisia yksityiskohtia

Lisan postauksen dioissa, joissa on otsikko "Toiseksi viimeinen pysäkki täällä Tokiossa! Japani vilkkuu", Lisalla on yllään musta, aukkoinen body, jota koristavat hopeiset piikit kuppien välissä ja lantiolla. Hän yhdisti sen yhteensopivaan hihattomaan viitaan ja polvikorkuisiin nauhoitettaviin saappaisiin, jotka pidentävät hänen siluettiaan ja luovat sähköistävän, rock-henkisen ilmeen.

Leopardin voima: magneettinen "eläinsiluetti"

Esityksen todellinen kohokohta oli hänen leopardikuvioinen asunsa, joka muotoili hänen vartaloaan ja aiheutti sensaation fanien keskuudessa. Tämä "villi" kuvio korosti hänen siluettiaan täydellisellä vartalonmuodin hallitsemuksella ja alleviivasi hänen mainettaan K-popin katumuotimaailman kiistattomana kuningattarena.

Tokio muodin leikkikenttänä

Tämä Instagram-karuselli kiteyttää "Deadline"-kiertueen ytimen Japanissa: Lisa vaihtelee useiden ultratyylikkäiden asujen välillä metallisesta bodysta rohkeaan leopardikuvioon, osoittaen tyylillistä monipuolisuuttaan. 28-vuotias "Money"-tyttö vahvistaa asemansa globaalina ikonina, joka kykenee muuttamaan jokaisen esiintymisen viraaliksi hetkeksi.

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin Lisa ei vain laula: hän luo estetiikan, joka määrittelee K-popin koodit uudelleen. Hopeisilla piikeillä varustetusta bodystaan ​​veistettyyn leopardikuvioiseen siluettiin hän muuttaa Tokion henkilökohtaiseksi catwalkikseen todistaen, että hänen tyylinsä on aivan yhtä sensaatiomainen kuin hänen musiikkinsakin.

Margot Robbie huokuu "barokkityylistä eleganssia" silmiinpistävässä valokuvauksessa.

