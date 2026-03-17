Uima-altaan äärellä tämä amerikkalainen malli esittelee vartaloaan

Beverly Hills -hotellin uima-altaalla yhdysvaltalainen malli Emily Ratajkowski esitteli hiljattain vartaloaan syvään uurretussa punaisessa haalarissa, joka vangitsi kesän olemuksen talvikaudesta huolimatta.

Sarja ultraviraaliksi levinneitä kesäkuvia

Emily Ratajkowski julkaisi 14. maaliskuuta 2026 valokuvaaja Morgan Maherin ottamia kuvia, joissa hän poseeraa laiskasti Beverly Hills -hotellin ikonisen uima-altaan äärellä palmujen ja kabanoiden ympäröimänä. Hänen eloisanpunainen asunsa syvään uurretuine pääntieineen ja korkeine lonkkiaukkoineen tuo mieleen 90-luvun Baywatch-estetiikan modernilla twistillä: sivuilla olevilla rypytyksillä ja strukturoidulla kankaalla, jotka imartelevat hänen vartaloaan.

Yhden lapsen äiti Emily Ratajkowski esittelee ylpeänä vartaloaan vuorotellen istuen aurinkotuolissa ja vilkaisten tietäväisesti kameraan. Tämä minimalistinen asuvalinta korostaa hänen "vähemmän on enemmän" -filosofian hallintaansa, taitoa, jota hän on hionut Inamorata-brändinsä alkuajoista lähtien.

Katso tämä postaus Instagramissa Emily Ratajkowskin (@emrata) jakama julkaisu

Tulisia kommentteja Instagramissa

Julkaisu levisi viraaliksi ja keräsi yli 257 000 tykkäystä alle 10 tunnissa. Se herätti valtavan määrän reaktioita niin tähdiltä kuin faneiltakin: venäläinen malli Irina Shayk reagoi tuli-emojilla, kun taas hänen seuraajansa kutsuivat häntä "legendaksi", "maailman kauneimmaksi naiseksi" ja "liian kauniiksi tähän maailmaan". Nämä Kalifornian auringon alla otetut kuvat korostavat hänen ruskettunutta ihoaan, laineikkaita ruskeita hiuksiaan ja magneettista katsettaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Emily Ratajkowski muuttaa yksinkertaisen "uima-allasloman" viraaliksi muotihetkeksi juhlistaen vartaloaan tarttuvalla itsevarmuudella.