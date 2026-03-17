Uima-altaan äärellä tämä amerikkalainen malli esittelee vartaloaan

Anaëlle G.
@emrata/Instagram

Beverly Hills -hotellin uima-altaalla yhdysvaltalainen malli Emily Ratajkowski esitteli hiljattain vartaloaan syvään uurretussa punaisessa haalarissa, joka vangitsi kesän olemuksen talvikaudesta huolimatta.

Sarja ultraviraaliksi levinneitä kesäkuvia

Emily Ratajkowski julkaisi 14. maaliskuuta 2026 valokuvaaja Morgan Maherin ottamia kuvia, joissa hän poseeraa laiskasti Beverly Hills -hotellin ikonisen uima-altaan äärellä palmujen ja kabanoiden ympäröimänä. Hänen eloisanpunainen asunsa syvään uurretuine pääntieineen ja korkeine lonkkiaukkoineen tuo mieleen 90-luvun Baywatch-estetiikan modernilla twistillä: sivuilla olevilla rypytyksillä ja strukturoidulla kankaalla, jotka imartelevat hänen vartaloaan.

Yhden lapsen äiti Emily Ratajkowski esittelee ylpeänä vartaloaan vuorotellen istuen aurinkotuolissa ja vilkaisten tietäväisesti kameraan. Tämä minimalistinen asuvalinta korostaa hänen "vähemmän on enemmän" -filosofian hallintaansa, taitoa, jota hän on hionut Inamorata-brändinsä alkuajoista lähtien.

Tulisia kommentteja Instagramissa

Julkaisu levisi viraaliksi ja keräsi yli 257 000 tykkäystä alle 10 tunnissa. Se herätti valtavan määrän reaktioita niin tähdiltä kuin faneiltakin: venäläinen malli Irina Shayk reagoi tuli-emojilla, kun taas hänen seuraajansa kutsuivat häntä "legendaksi", "maailman kauneimmaksi naiseksi" ja "liian kauniiksi tähän maailmaan". Nämä Kalifornian auringon alla otetut kuvat korostavat hänen ruskettunutta ihoaan, laineikkaita ruskeita hiuksiaan ja magneettista katsettaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Emily Ratajkowski muuttaa yksinkertaisen "uima-allasloman" viraaliksi muotihetkeksi juhlistaen vartaloaan tarttuvalla itsevarmuudella.

Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Näyttelijä Barbie Ferreira on jälleen kerran saanut kritiikkiä ulkonäöstään.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Barbie Ferreira käänsi katseita kävellessään vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla Los Angelesissa. Euphoria-sarjasta tunnetun...

Veistoksellisessa mekossa Nicole Kidman teki silmiinpistävän esiintymisen.

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman teki häikäisevän esiintymisen vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla veistoksellisessa Chanelin mekossa,...

"Hän on lähes tunnistamaton": Emma Stone lumoaa hopeisessa mekossa

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Stone vangitsi kaikkien katseet vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla hopeisessa Louis Vuittonin mekossa,...

63-vuotiaana Demi Moore aiheuttaa sensaation "goottityylillään"

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore lumosi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton Guccin goottihenkisellä asulla, joka sai...

Raskaana punaisella matolla, tämä näyttelijä loistaa smaragdinvihreässä mekossa.

Toista lastaan odottava Wunmi Mosaku valaisi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton smaragdinvihreässä mekossa, joka korosti sekä hänen tyyliään...

Kuka on Jessie Buckley, irlantilainen näyttelijä, joka juuri teki vaikutuksen vuoden 2026 Oscareissa?

Irlantilainen näyttelijä Jessie Buckley nousi yhdeksi vuoden 2026 Oscar-gaalan suurimmista nimistä. Hän voitti parhaan naispääosan Oscarin roolistaan elokuvassa...