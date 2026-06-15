49-vuotias Shakira aiheuttaa sensaation keltaisessa, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuista inspiroituneessa asussaan.

Shakira juhlisti jälleen menestystään asulla, joka oli yhtä eloisa kuin symbolinenkin. Kolumbialainen laulaja jakoi Instagramissa sarjan jalkapalloaiheisia kuvia merkittävän virstanpylvään kunniaksi: vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen virallisen kappaleen "Dai Dai" 100 miljoonaa katselukertaa. Silmiinpistävä keltainen asu on suunniteltu kunnianosoitukseksi kauniille pelille.

Keltainen ilme jalkapallon väreissä

Tilaisuuteen Shakira valitsi keltaisen crop topin, jota koristi toiselta puolelta jalkapallokuvio ja toiselta puolelta punaiset raidat. Hän yhdisti sen vaaleisiin, mangonkeltaisiin housuihin ja kenkiin sekä istuviin punaisiin hanskoihin, jotka toivat ripauksen tyyliä. Kädet kohotettuina hän poseerasi stadionkentällä, ikään kuin nauttien suuren jalkapalloillan sähköisestä tunnelmasta. Tarkka meikki, ruusunpunaiset posket ja pinkki huulipuna, hiukset vapaasti hulmuavat hartioilla: kaikki oli suunniteltu säteilevään ja juhlavaan ilmeeseen.

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Kunnianosoitus "Dai Daille" ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuille

Tämä asuvalinta oli kaikkea muuta kuin mitätön. Se tapahtui suuren menestyksen ilmoituksen yhteydessä: "Saavutimme juuri 100 miljoonaa katselukertaa 'Dai Dailla', kiitos", kirjoitti Shakira kiittäen lämpimästi fanejaan. Toukokuun puolivälissä julkaistu, nigerialaisen artistin Burna Boyn kanssa esitetty kappale on Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan isännöimien vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen virallinen hymni. Shakiran asun jalkapalloteema heijasteli siis suoraan kappaleen henkeä.

MM-kisojen hymnien kuningatar

Kappaleella "Dai Dai" Shakira vahvistaa ainutlaatuisen yhteyden jalkapallon suurimpaan tapahtumaan. Shakira on kilpailun historian useimmin esiintynyt artisti: hän on jo tehnyt remixin kappaleesta "Hips Don't Lie" vuonna 2006, valtavasta hitistä "Waka Waka" vuonna 2010 ja "La La La" vuonna 2014.

Eloisan keltaisen lookinsa ja valtavan musiikillisen menestyksensä ansiosta Shakira todistaa jälleen kerran olevansa erottamaton osa jalkapallon MM-kisojen taikaa. Hän vahvistaa asemansa ikonina, joka kykenee yhdistämään muodin, musiikin ja intohimon jalkapalloon. Häikäisevä debyytti, tapahtuman arvoinen.