Cara Delevingne yllättää erittäin omaperäisellä "anatomisella" mekolla punaisella matolla

Fabienne Ba.
@caradelevingne/Instagram

Oscar-gaalan punainen matto on usein tilaisuus julkkiksille esitellä upeita asuja. Tänäkin vuonna Cara Delevingne teki läpimurron. Brittiläinen malli ja näyttelijä käänsi katseita Vanity Fairin jatkoilla vuoden 2026 Oscar-gaalan jälkeen esiintyessään vartalonmyötäisessä mekossa.

Ihmisen anatomiasta inspiroitunut mekko

Tähän odotettuun Hollywood-tapahtumaan Cara Delevingne valitsi mekon, joka toi mieleen ihmiskehon lihaksistoa. Istuva, veistoksellinen mekko toisti visuaalisesti vartalon ja rinnan lihaksia antaen vaikutelman tyylitellystä anatomisesta hahmosta. Tämän tyyppinen luomus, jota joskus kutsutaan "lihasmekoksi", on osa muotitrendiä, joka tutkii ihmiskehon muotoja taiteellisten kuvioiden avulla. Tällä omaperäisellä mekolla Cara Delevingne herätti välittömästi valokuvaajien ja juhlien vieraiden huomion.

Merkittävä ulkonäkö

Vuoden 2026 Oscar-gaalan jälkeen Vanity Fair -juhlat ovat yksi Hollywood-kauden julkisimmista tapahtumista. Joka vuosi näyttelijät, ohjaajat, mallit ja kulttuurihenkilöt kokoontuvat sinne juhlistamaan seremonian päättymistä.

Cara Delevingne käveli tapahtuman punaisella matolla yksin poseeraten valokuvaajille hymyillen. Hänen asunsa, sekä taiteellinen että odottamaton, herätti nopeasti reaktioita sosiaalisessa mediassa ja muotilehdissä. Niin sanotut rohkeat lookit ovat yleisiä tämäntyyppisissä tapahtumissa, joissa julkkikset usein käyttävät tilaisuutta hyväkseen kokeillakseen luovempia tyylejä kuin virallisessa seremoniassa.

"Alkuperäisillä" asusteilla viimeistelty ilme

Täydentääkseen "anatomisen" mekkonsa tyyliä Cara Delevingne valitsi sarjan asusteita, jotka korostivat hänen tyylinsä epätavanomaista luonnetta. Hän käytti erityisesti graafisesti kuvioituja mustia ja valkoisia nilkkureita ja kenkien yläpuolella näkyviä pitkiä raidallisia sukkia. Tämä valinta vahvisti asun omalaatuista ja avantgardistista ilmettä.

Kampauksen osalta Cara Delevingne oli sidonut hiuksensa poninhännälle ja saanut niistä hieman sivulle kaarretun otsatukan. Hän oli myös valinnut hopeiset riipuskorvakorut, jotka toivat kokonaisuuteen ripauksen eleganssia.

Persoonallisuus, joka on tottunut "rohkeisiin" muotivalintoihin

Cara Delevingne teki itselleen nimeä muotimaailmassa ennen kuin siirtyi näyttelemisen pariin. Hän on kävellyt lukuisten muotitalojen catwalkeilla ja tehnyt yhteistyötä useiden merkittävien kansainvälisten brändien kanssa. Vuosien varrella hän on myös vakiinnuttanut asemansa näyttelijänä esiintyen useissa Hollywood-tuotannoissa, kuten "Suicide Squadissa". Punaisella matolla ja catwalkilla hänet tunnetaan rohkeista tyylivalinnoistaan. Hänen esiintymisensä herättävät säännöllisesti median ja muotikriitikoiden huomion.

Kun muodista tulee taiteellinen ilmaisumuoto

Cara Delevingnen käyttämä "anatominen" mekko ilmentää pohjimmiltaan taiteellista lähestymistapaa muotiin, jossa vaatetus ei ainoastaan peitä vartaloa, vaan pyrkii myös edustamaan tai muuttamaan sitä. Suurten tapahtumien, kuten Oscar-gaalan, punaiset matot ovat usein koekenttä suunnittelijoille ja julkkiksille, jotka käyttävät näitä korkean profiilin hetkiä esitelläkseen alkuperäisiä lookejaan.

Tällä upealla asulla Cara Delevingne on jälleen kerran osoittanut kykynsä muuttaa punaisen maton esiintymisen todelliseksi muotihetkeksi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
