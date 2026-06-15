Shay Mitchell elvyttää kimaltelevien mekkojen trendin yksivärisenä versiona.

Kanadalainen näyttelijä, malli ja tuottaja Shay Mitchell on mestari elvyttämään trendejä. Hän jakoi hiljattain Instagramissa sarjan kuvia lyhyessä, kimaltavassa, yksisävyisessä pinkissä mekossa. Selkeän retrotyyli tuo takaisin paljetein koristellun mekon – yksivärisenä versiona.

Kimaltava yksivärinen mekko

Tämän lookin ytimessä on lyhyt, pinkki, metallinhohtoinen Seroyan neulemekko. Mekossa on epäsymmetrinen, olkapäitä paljastava pääntie ja pitkät, levenevät hihat, jotka lisäävät liikettä kokonaisuuteen. Hienovaraisesti kimaltava kangas heijastaa valoa ja antaa vaatteelle juhlavan tunnelman. Pysyen uskollisena "total look" -trendille Shay Mitchell stailasi koko asunsa samaan pinkin sävyyn.

Ikoninen asuste

Tämän mekon asusteeksi Shay Mitchell valitsi erittäin symbolisen kappaleen: vaaleanpunaisilla paljeteilla koristellun patonkilaukun. Tämä 2000-luvun todellinen trendilaukku sopii täydellisesti lookin retroestetiikkaan. Vaaleanpunaiset Paris Texasin lakatut nahkaiset muulit ja Shayn oman tuotemerkin käsimatkatavara täydensivät kokonaisuuden säilyttäen saman yksivärisen teeman.

Katso tämä postaus Instagramissa Shay Mitchellin (@shaymitchell) jakama julkaisu

Kimaltelevien mekkojen trendi

Tämä valinta kuvaa paljetein koristeltujen ja metallinhohtoisten mekkojen suurta paluuta, jotka ovat varma valinta iltoihin ja juhlatilaisuuksiin. Yhdistämällä ne sävy sävyyn -värimaalauksiin Shay Mitchell tarjoaa modernimman näkökulman tähän trendiin. Monokromaattinen ilme, jossa yksi väri on käytössä koko asussa, jäsentää ilmettä ja antaa sille hienostuneen eleganssin. Kokonaisuus sopii täydellisesti 2000-luvun nostalgian aaltoon, joka on niin vallalla nykymuodissa.

Näyttelijä, joka on myös yrittäjä

Tyylin lisäksi tämä look korostaa Shay Mitchellin kaksoisroolia. Kanadalainen näyttelijä, malli ja tuottaja, joka tunnetaan roolistaan sarjassa "Valehtelevat viettelijät" ja sarjoissa "Dollface" ja "You", on myös BÉISin, erittäin menestyneen matkatarvikkeiden brändin, perustajajäsen. Sisällyttämällä yhden matkalaukuistaan postaukseensa hän vahvistaa tyylitajuaan ja liiketoimintaosaamistaan.

Tällä hohtavalla pinkillä mekolla ja sen taitavasti tasapainotetulla väripaletilla Shay Mitchell saavuttaa lookin, joka on sekä nostalginen että trendikäs. 2000-luvun viittauksilla ja asusteilla näyttelijä todistaa, että paljetein koristeltu mekko pystyy kääntämään päitä paremmin kuin koskaan. Se varmasti inspiroi glamour-iltojen faneja.