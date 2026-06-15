Paljeteissa koristellussa bodyssa Jennifer Lopez luo upean ilmeen.

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Jennifer Lopez on juuri aiheuttanut sensaation pitkäaikaisen meikkitaiteilijansa Ernesto Casillasin jakamalla kuvan kauneussession aikana. Pukeutuneena kokonaan paljetein peitettyyn bodyyn ja reisikorkeisiin saappaisiin, hän antaa näyttävän ja täydellisesti hallitun ulkonäön – muistutus siitä, miksi hän on yksi kansainvälisen areenan tunnetuimmista hahmoista.

Paljettikoristeinen body

Sosiaalisessa mediassa kiertävässä kuvassa Jennifer Lopez esiintyy kokonaan kimaltelevien koristeiden peittämässä bodyssa. Silmiinpistävin yksityiskohta: lähes napaan ulottuva V-pääntie. Mestarillinen leikkaus, joka muuttaa siluetin todelliseksi couture-lausunnossa. Jo vaatteen kangas on itsessään tapahtuma.

Jokaisella liikkeellä valo osuu paljetteihin luoden lähes nestemäisen vaikutelman. Tämä lähestymistapa tuo mieleen Jennifer Lopezin suuret lavaesiintymiset – "On The Floor" -musiikkivideosta hänen vuoden 2020 Super Bowl -esiintymiseensä. JLo ei koskaan peittele mieltymystään kimalteleviin asusteisiin, ja tämä sopii täydellisesti tähän perinteeseen.

Reisikorkuiset saappaat ja laineikas kampaus

Bodyn täydentämiseksi Jennifer Lopez valitsi yhteensopivat reisikorkuiset saappaat. Bodyn kanssa samanväriset kengät pidentävät siluettia ja antavat sille välittömästi teatraalisen ulottuvuuden. Kokonaisuus toimii kuin aito lava-asu, jota korostaa huolellisesti harkittu valaistus.

Kampauksensa osalta J.Lo valitsi hänelle ominaisen tyylin, joka on nyt täysin hänen omansa: hänen pitkät, raidoitetut ruskeat hiuksensa on muotoiltu pehmeiksi laineiksi ja jaettu keskeltä. Hänen tyylinsä on selkeästi hollywoodmainen, ja se kehystää kasvoja säilyttäen samalla rennon ja hulmuavan tyylin. Kauneuden osalta Ernesto Casillasin työt loistavat yksityiskohdissa: harmaa luomiväri, puuterimainen pinkki poskipuna ja nude-huulipuna – yhdistelmä, joka on sekä moderni että hehkuva.

Täydellisesti toteutettu peiliasento

Toinen valokuvan erityisen silmiinpistävä piirre on asento: pukeutumishuoneen peilin edessä, korkokengät pöydällä ja jalat levällään. Lavastus tuo mieleen 1980-luvun suurten tähtien muotokuvat – aikakauden, jolloin amerikkalaiset diivat poseerasivat samalla huolettomalla itsevarmuudella.

Uusi tyylillinen aikakausi täydessä vauhdissa

Tämä esiintyminen tulee erityisen merkittävään aikaan Jennifer Lopezille. Laulaja, joka parhaillaan mainostaa uutta elokuvaansa "Office Romance", on julkaissut viime viikkoina sarjan täydellisesti kuratoituja muotilookeja. Mustasta mohair-poolopaidasta Balmainin leopardikuvioisiin hameisiin, hänen vaatevalintansa muodostavat nyt todellisen visuaalisen kertomuksen – jossa jokainen esiintyminen kertoo tarinan hänen kehittyvän uransa osa-alueesta.

Tässä paljeteilla koristellussa bodyssa ja syvään uurretussa pääntiessä Jennifer Lopez tekee yhden vuoden upeimmista esiintymisistään. Ja vahvistaa olevansa yksi hahmoista, jotka parhaiten ilmentävät tätä lavaolennon ja couture-tarkkuuden yhdistelmää.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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