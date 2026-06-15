Kim Kardashian vetää kaikkien katseet vyötärölle laskeutuneessa mekossaan Monacossa.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian ei koskaan jää huomaamatta, eikä hänen viimeaikainen matkansa Monacoon ollut poikkeus. Formula 1:n Grand Prix'ssä hän käänsi katseita elegantissa, laskeutuvassa kermanvärisessä Guccin mekossa. Hän jakoi ulkonäkönsä Instagram-seuraajiensa kanssa.

Drapeerattu mekko

Kisapäiväänsä varten Kim Kardashian valitsi pitkän, kermanvärisen jerseymekon. Mekossa on epäsymmetrinen pääntie ja yksi pitkähihainen paita, joka laskeutuu hienovaraisesti toiselle olkapäälle. Vyötärön rypytys lisää rakennetta, ja laskeutuva kangas myötäilee vartaloa ennen kuin laskeutuu lattialle. Drapeeraus tuo mieleen antiikkisen tunnelman ja luo ilmeen, joka on sekä hillitty että hienostunut.

Upea avoin selkäosa

Vaikka mekko näytti edestä hillityltä, sen takana oli todellinen "yllätys". Leveästi avoin mekko laskostui veistoksellisesti vyötäröllä, mikä toi dramaattisen silauksen kokonaisilmeeseen. Tämä selkeän etuosan ja rohkean selän välinen kontrasti oli yksi Monacon viikonlopun puhutuimmista muotihetkistä.

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Kim Kardashianin (@kimkardashian) jakama julkaisu

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Asusteista Kim Kardashian valitsi suuret aurinkolasit violeteilla linsseillä sekä mustat Guccin hevoskorkokengät. Hän täydensi lookin löysällä nutturalla, jota koristi muutama kasvoja kehystävä suortuva. Hän koordinoi tämän lookin sisarensa Khloén kanssa, joka myös oli pukeutunut kermanväriseen asuun, jolloin syntyi täydellisesti yhteensopiva kaksikko.

Tällä laskeutuvalla kermanvärisellä mekolla Kim Kardashian todisti jälleen kerran esiintymisen taidon. Häntä ei nähty kameroiden edessä Barcelonan Grand Prix'ssä 14. kesäkuuta 2026, mikä viittaa siihen, että hänen läsnäolonsa oli hienovaraista tai yksinkertaisesti poissaoloa tapahtumasta. Jää nähtäväksi, esiintyykö hän uudelleen Formula 1 -Grand Prix'ssä ennen kauden 2026 loppua, mikä mahdollisuus epäilemättä herättäisi uudelleen huomion hänen paljon puhuttujen julkisten esiintymistensä ympärillä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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