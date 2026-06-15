"Molemmat näyttävät upeilta": Naomi Watts jakaa uuden hääkuvan

Fabienne Ba.
@naomiwatts / Instagram

Brittiläinen näyttelijä ja tuottaja Naomi Watts vaalii rentoa suhdetta imagoonsa. Juhlistaakseen kolmatta avioliittoaan näyttelijä Billy Crudupin kanssa hän jakoi Instagramissa aiemmin näkemättömän kuvan heidän New Yorkin hääseremoniastaan. Yksinkertainen, herkkä ja syvästi valoisa otos, joka herätti välittömästi runsaasti kommentteja.

Oscar de la Rentan mekko valkoisesta pitsistä

Kuvassa pari poseeraa istuen puisella penkillä ulkona. Naomi Wattsilla on yllään Oscar de la Rentan yksinkertainen, laskeutuva valkoinen pitsimekko. Kädessään hän pitelee nauhalla sidottua valkoisten kukkien kimppua.

Vierellään istuvalla yhdysvaltalaisella näyttelijällä Billy Crudupilla on yllään yksinkertainen tummansininen puku. Näyttelijän pää lepää miehensä olkapäällä, miehen käsivarsi penkin selkänojan päällä. Kaikki sävellyksessä huokuu tyyneyttä. Kuvateksti heijastaa täydellisesti kuvaa: "Hyvää syntymäpäivää, rakkaani ♥️." Ei tunteellista kappaletta, ei yksityiskohtaista aikajanaa – vain tämä yksinkertainen lause, joka kertoo kaiken.

Hienovaraiset häät New Yorkin sydämessä

Kyseiset häät, joita vietettiin kesäkuussa 2023, olivat kaikkea muuta kuin Hollywood-seremonia. Tuolloin pari päätti vihkiä newyorkilaisen oikeustalon, ilman minkäänlaista loistoa tai seremonioita. "Mitään ei suunniteltu; halusimme pitää sen hyvin yksinkertaisena. Hain jopa kukat pienestä lähikaupasta kulman takaa", Naomi Watts kertoi haastattelussa tammikuussa 2024. Hän jatkoi: "Käärin ne vanhaan nauhaan, jota olin säilyttänyt laatikossa. Seremonia oli hyvin nopea. Soitimme muutamalle ystävälle viime hetkellä, ja kaupungissa olleet liittyivät seuraamme. Se oli todella lämmintä ja kaunista."

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Naomi Wattsin (@naomiwatts) jakama julkaisu

Toinen seremonia Meksikossa vuonna 2024

Vuotta New Yorkissa järjestettyjen huomaamattomien häidensä jälkeen pari juhli toisella kerralla Meksikossa kesäkuussa 2024. Virallisemman seremonian järjesti Naomi Wattsin veli, valokuvaaja Ben Watts, ja sen ymbäröi läheinen ystäväpiiri.

"Molemmat ovat upeita": internetin käyttäjät ovat liikuttuneita

Uudessa vuosipäiväjulkaisussa kommentit ovat huomattavan yksimielisiä. "Molemmat upeita", kirjoitti yksi käyttäjä. "Mikä kaunis esimerkki rakkaudesta, joka saapuu juuri oikeaan aikaan", lisäsi toinen. Useat julkkikset liittyivät keskusteluun: yhdysvaltalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Sharon Stone, yhdysvaltalainen näyttelijä ja televisiojuontaja Niecy Nash-Betts ja yhdysvaltalainen televisiopersoona Andy Cohen jättivät kaikki lämpimiä onnitteluviestejä.

”Koskaan ei ole liian myöhäistä, eihän? Löysimme toisemme myöhään elämässämme, ja se on todella arvokasta”, Naomi Watts uskoutui vuonna 2024. Kolme vuotta ensimmäisen ”kyllä”-sanomisensa jälkeen hän jatkaa tämän ajatuksen ilmentämistä – rakkaustarinasta, joka etenee omaan tahtiinsa, perinteiden ulkopuolella, ja on siksi entistä kauniimpi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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