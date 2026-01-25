Search here...

"Se on riistäytynyt käsistä": Tämä striimaaja on joutunut kyberkiusaamisen aallon valtaan

Léa Michel
@pokimanelol/Instagram

Pokimane – jonka oikea nimi on Imane Anys – on yksi maailmanlaajuisen striimauksen avainhahmoista, ja hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa seuratuimmista sisällöntuottajista. Vain 27-vuotiaana marokkolais-kanadalainen striimaaja on kerännyt miljoonia seuraajia Twitchissä, YouTubessa, Instagramissa ja TikTokissa.

Pokimane, jatkuva kritiikin kohde

Meteoriittisen nousunsa takana marokkolais-kanadalainen luoja kohtaa jatkuvaa häirintää, erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa jokainen hänen julkaisemansa kuva tai video laukaisee tulvan negatiivisia kommentteja. Kritiikki ylittää reilusti keskimääräisen naisstriimaajan kritiikin, ja siihen liittyy usein naisvihaa, kuten monet internetin käyttäjät ovat huomanneet Twitterissä ja Redditissä.

Termit kuten "sim" miespuolisille faneilleen (henkilö, joka osoittaa liiallista huomiota tai omistautumista jollekulle, usein miehelle naiselle, toivoen saavansa jotain intiimiä) tai syytökset "väärästä positivismista" toistuvat jatkuvasti, vahvistaen myrkyllistä ilmapiiriä.

Helppo kohde netin naisvihalle

Pokimane on usein julkisesti tuominnut nämä hyökkäykset. Live-striimausten aikana hän selitti, kuinka naisstriimaajat kohtaavat suhteetonta kohtelua heti mielipiteensä ilmaistuaan, ja kuinka reaktioita kuvailtiin naisvihamielisiksi: "Tapa, jolla ihmiset kohtelevat minua, lannistaa kaikkia muita naisia puhumasta rehellisesti." Hän jopa lainasi aloittelevaa striimaajaa, joka kertoi hänelle pelostaan striimata ilman meikkiä nähtyään, mitä hän oli kestänyt.

Twitterissä käyttäjät ovat viime aikoina puhuneet "käsistä riistäytyvästä" häirinnästä ja "prikaateista", jotka ovat järjestäytyneet vastauksena aiempiin kiistoihin, kuten amerikkalaisen YouTube- ja striimaaja JiDionin kanssa vuonna 2022 käytyyn kiistaan, jossa hänen seuraajansa pommittivat häntä uhkaavilla viesteillä. Jopa Twitchin naiset hyökkäävät hänen kimppuunsa saadakseen näkyvyyttä, mikä luo sisäisen naisvihan noidankehän.

Toistuvat tapahtumat ja syvällinen vaikutus

Valitettavasti tällaiset tapaukset ovat aivan liian yleisiä: vuonna 2020 Pokimane paljasti ulkonäöstään vastenmielisiä viestejä, mikä sai Twitchin tiukentamaan häirintää koskevia sääntöjään. Viime aikoina pakkomielteiset fanit ovat seuranneet hänen osoitettaan, mikä pakottaa hänet jatkuvaan valppauteen. Reddit-julkaisut vuodelta 2025 korostavat, kuinka hänestä on tullut joillekin "naimisissaolon symboli", ja algoritmit vahvistavat vihakampanjoita.

Tästä huolimatta Pokimane kieltäytyy vaientamasta, jopa kieltäytyy lopettamasta striimausta taloudellisista ja henkilökohtaisista syistä, kuten hän selitti: hän halusi turvata vanhempiensa tulevaisuuden. Hänen sisältönsä – reaktiot, mukavat vlogit ja draama-analyysit – hallitsevat edelleen syötteitä, mikä osoittaa hänen kestävyytensä tämän "hallitsemattoman aallon" edessä.

Kutsu yhteisölle ja alustalle

Tämä häirintä ei valitettavasti ole yksittäistapaus: se heijastaa rakenteellista ongelmaa alustoilla, kuten Twitch, joilla naispuoliset striimaajat ovat yliedustettuina verkkohäirinnän uhrien joukossa, jota usein pidetään pelkkänä "draamana". Pokimane ilmentää tätä kamppailua ja muuttaa kanavansa sisällön jättiläiseksi trolleista huolimatta, mutta millä hinnalla? Sekä uskolliset fanit että tarkkailijat vaativat lisää maltillisuutta ja huomauttavat, että ikonin takana piilee nainen, joka on uupunut päivittäisestä jatkuvasta kritiikin tulvasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pokimanen tarina kuvaa verkkoyhteisöjen itsepintaisia ongelmia, joissa naisten menestyksestä tulee liian usein tekosyy vihalle. Hänen tapauksensa ei ole poikkeus, vaan pikemminkin oire laajemmasta ongelmasta, joka vaikuttaa moniin naispuolisiin sisällöntuottajiin. Vaikka hänen sitkeytensä on ihailtavaa, sen ei pitäisi olla edellytys menestykselle näillä alustoilla. Vastuu on yhtä lailla sosiaalisessa mediassa kuin käyttäjilläkin: ilman kollektiivista tietoisuutta ja konkreettisia toimia kyberkiusaamista vastaan nämä "hallitsemattomat aallot" jatkavat äänien – ja pyrkimysten – vaientamista ennen kuin niillä on mahdollisuus ilmaista itseään täysin.

Léa Michel
Heti saapumisestaan lähtien kritisoitu näyttelijä herättää reaktioita hittisarjan faneissa.

