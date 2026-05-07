37-vuotias amerikkalainen tanssija vetää puoleensa kaikkien katseita rannalla

Jotkut julkaisut suorastaan huutavat lomaa, lämmintä hiekkaa ja vapautta. Julianne Hough jakoi juuri yhden näistä, ja on vähättelyä sanoa, että hänen seuraajansa olivat innoissaan. Amerikkalainen tanssija ja tv-juontaja, uskollisena aurinkoiselle luonteelleen, julkaisi Instagramissa karusellin rannalta.

Rantapäivä, jossa kaikki on kohdallaan

Kansikuvassa Julianne Hough istuu pyyhkeen päällä, päässään suuri olkihattu, sävytetyt aurinkolasit ja kasvoillaan säteilevä hymy. Hänen vieressään on hänen koiransa, joka näyttää nauttivan hetkestä yhtä paljon kuin hänkin. Näkymä on yksinkertainen, luonnollinen ja valossa kylpevä. Sellainen kuva, jonka haluaa katsoa kahdesti pelkästään sen huokuvan positiivisen energian vuoksi.

Julkaisu, joka jaettiin hänen tililtään @juleshough ja jota miljoonat fanit seurasivat, tulvi kohteliaisuuksia. Monet ylistivät hänen tyyneyttään ja tarttuvaa iloaan, kun taas toiset olivat ihastuneet kaksikkoon, jonka hän muodosti uskollisen nelijalkaisen kumppaninsa kanssa. Aito kalifornialainen postikortti.

Katso tämä postaus Instagramissa Julianne Houghin (@juleshough) jakama julkaisu

Elämä, joka hymyilee taas

Tämä aurinkoinen hetki tulee aikana, jolloin kaikki näyttää menevän hyvin Julianne Houghille. Kaksinkertainen "Dancing with the Stars" -ohjelman (tanssiin keskittyvä tosi-tv-ohjelma) voittaja juontaa nyt ohjelmaa yhdessä amerikkalaisen näyttelijän, ohjaajan ja tuottajan Alfonso Ribeiron kanssa. Se on täysi ympyrä henkilölle, joka aloitti uransa ammattitanssijana ohjelmassa vain 18-vuotiaana ja hänestä tuli nuorin kilpailija, joka on voittanut kaksi peräkkäistä kautta.

Hänen uransa ei pääty tähän. Elokuvarintamalla hän valmistautuu palaamaan valkokankaalle vuonna 2026 Maggie Gyllenhaalin odotetussa elokuvassa "The Bride!", jossa näyttelevät brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Christian Bale ja irlantilainen näyttelijä ja laulaja Jessie Buckley. Myös Julianne Hough valmistelee paluuta musiikin pariin, ja tälle vuodelle on julkistettu uusia country-projekteja.

Säteilevä uusi aikakausi

Näyttämön ja televisiostudioiden lisäksi Julianne Hough on kehittänyt myös oman hyvinvointialustansa, KINRGY:n, joka yhdistää tanssia, liikettä ja itseilmaisua. Se on hänelle hyvin henkilökohtainen projekti, sillä hän puhuu usein sekä kehon että mielen hoitamisen tärkeydestä. Tämä energia näkyy hänen viimeaikaisissa valokuvissaan: rauhallinen nainen, joka ottaa aikansa ja jakaa sen vilpittömästi. Ja hänen seuraajansa selvästi arvostavat sitä: monet ovat jättäneet hänelle lämpimiä viestejä juhlistaakseen tätä ilon hetkeä.

Rantakuvien, koiran kanssa vietetyn ajan ja säteilevän hymyn lomassa Julianne Hough muistuttaa meitä siitä, että 37-vuotiaana hän elää elämäänsä tanssin tavoin. Ja fanien innostuksesta päätellen tämä hyvän mielen aalto on selvästi tullut jäädäkseen hänen Instagram-syötteessään.