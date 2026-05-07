Hyväksymällä vammaisuutensa tämä Met-gaalan vieras yllättää internetin käyttäjät

Anaëlle G.
@laurenwasser / Instagram

Amerikkalainen malli Lauren Wasser, jolta on kahdelta raajalta amputoitu, teki näyttävän esiintymisen vuoden 2026 Met-gaalassa. Hän oli valinnut Prabal Gurungin kultaisen asun, joka sopi täydellisesti illan teemaan "Muoti on taidetta". Punaisella matolla hän esiintyi lyhyessä, kaksiosaisessa kultaisessa asussa. Loistava ja erittäin henkilökohtainen asu herätti nopeasti sekä valokuvaajien että internetin käyttäjien huomion.

Historiaansa juhlistava tyyli

Lauren Wasser tunnetaan aktiivisuudestaan toksisen sokkioireyhtymän ympärillä. Hän menetti oikean jalkansa vuonna 2012 ja vasemman jalkansa vuonna 2018 komplikaatioiden vuoksi. Vuoden 2026 Met-gaalassa hän ei yrittänyt peitellä vammaansa. Päinvastoin, hän sisällytti sen asuunsa voimalla ja itsevarmuudella muuttaen olemuksensa voimakkaaksi itseluottamuksen viestiksi. Hänen kultaiset proteesijalkansa sulautuivat saumattomasti hänen kokokultaiseen asuunsa, strukturoidusta bleiseristä yhteensopiviin bermudashortseihin, luoden lähes patsaan kaltaisen vaikutelman – voimakkaan ja itsevarman päästä varpaisiin.

Paljon puhuttu kultainen siluetti

Täydentääkseen asuaan Lauren Wasser valitsi useita koruja: kerrostettuja timanttiketjuja, paksuja sormuksia ja näyttävän kellon. Hänellä oli myös kultainen baretti pitkissä platinanvaaleissa hiuksissaan. Kokonaisvaikutelma oli silmiinpistävä.

Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ylistivät hänen läsnäoloaan ja uskoivat hänen ilmentävän täydellisesti ajatusta siitä, että muoti voi olla myös ilmaisun ja protestin väline. Reaktiot olivat erittäin positiivisia Lauren Wasserin esiintymisen jälkeen vuoden 2026 Met-gaalassa. Monet käyttäjät ylistivät hänen asuaan "voimakkaaksi", "inspiroivaksi" ja "upeaksi", kun taas toiset onnittelivat mallia hänen itseluottamuksestaan.

Hyväksymällä vammaisuutensa sen sijaan, että olisi pyyhkinyt sen pois, Lauren Wasser teki voimakkaan vaikutuksen. Hänen esiintymisensä muistutti siitä, että punainen matto ei ole vain näyttämö, vaan myös tila, jossa tietyt yksilöt voivat välittää tärkeän viestin. Kultaisella asullaan hän todisti, että kauneus ja tyyli eivät perustu mihinkään yksittäiseen standardiin. Voimakas, inspiroiva ja laajalti ylistetty esiintyminen.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
