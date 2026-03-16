63-vuotiaana Demi Moore aiheuttaa sensaation "goottityylillään"

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore lumosi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton Guccin goottihenkisellä asulla, joka sai välittömästi kohun koville sosiaalisessa mediassa.

Smaragdinvihreä mekko tummilla yksityiskohdilla

Vuoden 2026 Oscar-gaalaan Demi Moore saapui Dolby-teatteriin pitkässä, smaragdinvihreässä, kokonaan höyhenillä peitetyssä mekossa, jossa oli metallinhohtoisia korostuksia ja liukuvärisiä vihreän ja mustan sävyjä. Ihonväristä riikinkukon rintapanssaria muistuttava yläosa laskeutui vaikuttavaksi mustaksi, höyhenpeitteiseksi laahukseksi antaen siluetille lähes myyttisen viehätyksen, jossain yökyöpelin ja synkän satusankarittaren välimaastossa.

"Taideteos", joka on käsitetty taideteokseksi

Ylävartalon ympärillä laskeutuvat höyhenet määrittelevät hänen hartioitaan, ja istuva leikkaus korostaa hänen siluettiaan ilman liiallisia asusteita. Helmiäishohtoisen vihreän ja mustien höyhenten välinen kontrasti vahvistaa tätä tyylikästä, teatraalista ja täydellisesti hallittua goottilaista auraa.

Huomaamattomat asusteet, jotka antavat mekon puhua puolestaan

Koruiksi Demi Moore valitsi mekkoa täydentäviä, suhteellisen hillittyjä Boucheron-koruja: timanttirannekkeet ja smaragdisormuksen, jotka sointuivat mekon sävyyn kuitenkaan liian voimakkaasti. Hänen pitkät, suorat, keskeltä jakautuneet ruskeat hiuksensa kehystävät kasvojaan hienovaraisesti ja tasapainottavat mekon riemua. Tämä minimalistinen lähestymistapa hiuksiin ja koruihin antoi "goottilaisen ilmeen" pysyä eleganttina sortumatta pukuasuihin.

Vaikka Demi Moorea ei tänä vuonna ehdolla, hän oli läsnä juontajan roolissa ja todisti olevansa yli 60-vuotiaana yksi Oscar-gaalan punaisen maton rohkeimmista hahmoista. Hänen esiintymisensä smaragdinvihreässä mekossa ja mustissa höyhenissä on yksi vuoden 2026 Oscarien ikimuistoisimmista muotihetkistä.