"Androgyyninen ulkonäkö": tämän ranskalaismallin tyyli on jakava

Ranskalainen malli ja näyttelijä Loli Bahia teki näyttävän esiintymisen vuoden 2026 Met-gaalassa kokonaan mustassa asussa. Hänellä oli yllään suoralahkeiset laskostetut housut ja Anthony Vaccarellon suunnittelema leveäolkainen takki. Yksinkertainen mutta rohkea valinta, joka sopi täydellisesti illan teemaan "Muoti on taidetta".

Vahva maskuliinis-feminiininen tyyli

Tällä miestenmuodista inspiraationsa saaneella siluetilla Loli Bahia valitsi jälleen minimalistisen ja erittäin strukturoidun tyylin. Lähes suoraan ihoa vasten käytetty bleiseri vahvisti graafista kokonaisvaikutelmaa. Jotkut internetin käyttäjät ovat jo vuosia huomauttaneet, että hänellä on "androgyyninen olemus", mikä usein yhdistetään hänen piirteisiinsä, hiustenleikkaukseensa ja myös muotivalintoihinsa.

Katse, joka jakaa mielipiteitä

Mielipiteet jakautuivat sosiaalisessa mediassa. Jotkut ylistivät "vahvaa, modernia ja erittäin eleganttia siluettia" ja uskoivat, että Loli Bahia "ruumiillistaa täydellisesti Saint Laurentin hengen". Toiset taas olivat vähemmän innostuneita tyylistä ja pitivät sitä "liian tiukkana" tai "liian hillittynä" Met-gaalan kaltaiseen tapahtumaan. Tämä mielipiteiden ristiriita ruokki nopeasti keskusteluja.

Naisten vartaloiden ja ulkonäön ei pitäisi koskaan olla julkisen keskustelun aihe. Loli Bahia halusi vain pukeutua sillä tavalla Met-gaalassa, ja se on täysin hänen oikeutensa. Hän ei hae internetissä tuntemattomien ihmisten vahvistusta tai hyväksyntää. Jakamalla asunsa Instagram-tilillään hän ensisijaisesti tallentaa muiston ikimuistoisesta illasta, uskollisena tyylilleen ja persoonallisuudelleen.

Viime kädessä ranskalainen malli Loli Bahia todisti mustalla puvullaan, että asulla voi tehdä vaikutuksen ilman, että se välttämättä turvautuu "spektaakkeliin".