Anne Hathawayn kerrotaan ilmaisseen huolensa muodin standardeista, kun malleja pidettiin "liian laihoina".

Anne Hathawayn kerrotaan ilmaisseen odotetun elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" kuvausten aikana huolensa tiettyjen vartalotyyppien esittämisestä muotiteollisuudessa. Hänen vastanäyttelijänsä, amerikkalaisen näyttelijä Meryl Streepin, mukaan Hathaway halusi välttää elokuvassa "liian laihoiksi" katsottujen vartaloiden esiintymisen ja korostaa tasapainoisemman esittämisen tärkeyttä. Tämä kanta sytyttää uudelleen keskustelun esteettisten kriteerien kehityksestä muodissa ja elokuvissa.

Valppaus muodin edustuksia kohtaan

Harper's Bazaar -lehden haastattelussa Meryl Streep selitti yllättyneensä joidenkin elokuvan valmisteluvaiheen muotinäytöksissä näkemiensä mallien laihuudesta: "Minuun teki vaikutuksen se, että mallit olivat paitsi kauniita ja nuoria – he kaikki näyttivät minusta nuorilta – myös hälyttävän laihoja." Näyttelijä kuvaili sitä odottamattomaksi vaikutukseksi ja huomautti, että kehon monimuotoisuuden kysymys oli jo herättänyt keskustelua viime vuosina.

Hänen mukaansa Anne Hathaway kiinnitti nopeasti huomiota tuotantotiimiin elokuvan kehonkuvaongelmassa, jota pidettiin liian kaukana realistisesta tai vastuullisesta esityksestä: ”Luulin, että kaikki tämä oli hoidettu jo vuosia sitten. Annie huomasi sen myös ja kiirehti puhumaan tuottajien kanssa saaden lupauksen, että elokuvaamme varten valmistamamme muotinäytöksen mallit eivät olisi niin laihoja! Hän on upea tyttö.” Tämä aloite on osa laajempaa keskustelua kehonkuvasta luovilla aloilla.

Yleisön hartaasti odottama elokuva

Suora jatko-osa vuoden 2006 kulttiklassikolle " Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ", jossa palaavat ikoniset hahmot, kuten Meryl Streepin esittämä Miranda Priestly ja Anne Hathawayn esittämä Andy Sachs. Käsikirjoitus seuraa heidän uriensa kehitystä lähes kaksikymmentä vuotta ensimmäisen elokuvan tapahtumien jälkeen.

Odotusten muutos toimialalla

Kehonmuodin ja elokuvien esittämisestä on keskusteltu säännöllisesti jo useiden vuosien ajan. Mainoskampanjoissa ja muotinäytöksissä on toteutettu lukuisia aloitteita kehonmuotojen monimuotoisuuden edistämiseksi. Anne Hathawayn kanta osoittaa kasvavaa tietoisuutta suurelle yleisölle levitettyjen kuvien vaikutuksesta, erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa.

Kuten Meryl Streep raportoi, tällä interventiolla Anne Hathaway on omalta osaltaan sytyttänyt uudelleen keskustelua kehostandardeista muotiteollisuudessa. Elokuvan " Paholainen pukeutuu Pradaan 2" ensi-illan lähestyessä elokuvateattereihin tämä keskittyminen kehojen esittämiseen kuvaa sekä yleisön että ammattilaisten kehittyviä odotuksia elokuvan ja muodin välittämästä kuvasta.