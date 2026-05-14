"Enkeli": Bella Hadid kääntää päitä satiinimekossaan

@bellahadid / Instagram

Amerikkalainen malli Bella Hadid jakoi Instagramissa kuvakarusellin, joka sytytti internetin välittömästi liekkeihin. Hän esiintyy lyhyessä satiini- ja pitsimekossa, kiharat vaaleat hiukset kehystävät hänen kasvojaan. Ulkonäköä ylistivät tuhannet fanit, jotka kommentoivat nopeasti: "enkeli", "rakastan vaaleita hiuksia".

Boheemi ilme

Bella Hadidin käyttämä mekko ei ole mikään tavallinen valinta: se on mittatilaustyönä tehty. Siinä on syvään uurrettu V-pääntie, jota koristaa herkkä rusetti, reilut levenevät hihat ja useita kerroksia valkoista pitsiä. Luonnonvalkoinen satiinikangas antaa sille selkeän vintage-henkisen, lähes 70-luvun tunnelman. Lookki ilmentää täydellisesti "boho-renessanssi"-trendiä.

Vaaleat kiharat, jotka herättävät sensaation

Mekon lisäksi Bella Hadidin hiukset herättivät todella huomiota. Malli, joka on yleensä brunette, valitsi hunajanvaalean hiuksen siisteillä kiharoilla ja keskijakauksella. Hänen pehmeä meikkinsä korosti harmaita silmiään mustalla rajauskynällä ja nude-huulilla. Tämä hiusmuodonmuutos ei todellakaan jäänyt huomaamatta: kommentteja virtasi karuselliin, ja monet ylistivät tätä "uutta esteettistä suuntaa".

Esiintyminen Met-gaalan huomattavan poissaolon jälkeen

Tämä julkaisu julkaistiin vain muutamia päiviä vuoden 2026 Met-gaalan jälkeen, johon Bella Hadid ei osallistunut. Malli on yksi niistä julkkiksista, jotka päättivät olla osallistumatta tämän vuoden tapahtumaan, yhdessä amerikkalaisen näyttelijä ja tuottaja Zendayan ja amerikkalaisen näyttelijä Meryl Streepin kanssa. Tällä aurinkoisessa ympäristössä mökin ja kukkaisen ulkotilan välimaastossa kuvatulla aurinkoisella karusellilla Bella Hadid palaa lempeästi sosiaaliseen mediaan ja vahvistaa asemaansa nykyajan boheemin muodin ikonina.

Satiinisella mekollaan, hohtavilla vaaleilla kiharoillaan ja kesäisellä tyylillään Bella Hadid todistaa jälleen kerran osaavansa luoda trendejä. Hänen faninsa ovat varmasti samaa mieltä: heidän yksimieliset kommenttinsa – "enkeli", "rakastan vaaleita hiuksia" – vahvistavat tyylin vaikutuksen, joka täydellisesti ilmentää hetken boheemia estetiikkaa.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
"Tunnen itseni kauniiksi": 60-vuotiaana Brooke Shields haluaa muuttaa tapaamme nähdä ikääntyminen

