Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

Tatiana Richard
Milanon muotiviikoilla syksy/talvi 2026-2027 Maya Hawke ja hänen veljensä Levon Hawke herättivät valokuvaajien huomion Pradan näytöksen eturivissä itsevarmalla tyylillään ja silmiinpistävällä läsnäolollaan. Heidän itsevarmuutensa ja henkilökohtainen estetiikkansa herättivät muotimedian ja muotiviikkojen harrastajien kiinnostuksen.

Maya Hawke, hänen vaikutteistaan inspiroitunut tyyli

27-vuotias Maya Hawke jatkaa näyttelijänuraansa ja on myös vakiinnuttamassa asemaansa tyyli-ikonina. Amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan ja mallin Uma Thurmanin sekä amerikkalaisen näyttelijän, käsikirjoittajan, ohjaajan ja käsikirjoittajan Ethan Hawken tytär tunnetaan elokuva- ja televisiourastaan, erityisesti roolistaan sarjassa "Stranger Things".

Milanossa hän valitsi asun, joka yhdisti modernin tyylin ja hienovaraisen eleganssin: tummansiniset räätälöidyt shortsit, luultavasti villasta valmistettu yläosa, polvipituinen harmaa takki, polvisukat ja loaferit. Itsevarma ilme, joka loi hienostuneen siluetin.

Levon Hawke, katumuotityylin ja itsevarman tyylin välimaastossa

Hänen veljensä, 24-vuotias Levon Hawke, täydensi kaksikon yhtä tyylikkäällä asullaan. Hänellä oli yllään ruskea nahkatakki turkoosin neuleen päällä, mikä loi kontrastin klassisen tyylin ja ripauksen modernia tyyliä välille. Siskonsa tavoin Levon on näyttelijä ja malli, ja hänen läsnäolonsa eturivissä korostaa uuden sukupolven vaikutusvaltaisia muodin hahmoja, jotka kykenevät tekemään vaikutuksen sekä tyylivalinnoillaan että läsnäolollaan kansainvälisissä tapahtumissa.

Huomattava läsnäolo eturivissä

Sisarukset valokuvattiin yhdessä – kuten Maya Hawken Instagramissa jakamat kuvat osoittavat – he loivat itsevarman ja tiiviin kuvan kameroiden edessä. Heidän tyylinsä ei ainoastaan heijasta heidän Hollywood-perintöään, vaan se myös vahvistaa heidän omaa identiteettiään, jota muokkaavat rohkeat muotivalinnat ja silmiinpistävä läsnäolo catwalkeilla ja muotinäytösten käytävillä, joissa he molemmat ilmentävät omaa tyyliään luonnollisuudella ja eleganssilla.

Heidän läsnäolonsa Milanon muotiviikoilla (16.–20. tammikuuta 2026) on osa laajempaa trendiä: monet julkkisten lapset tekevät nyt itselleen nimeä muotimaailmassa sekä julkisissa esiintymisissä että ammatillisessa toiminnassa.

Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
