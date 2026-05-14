Hailey Bieber tekee vaikutuksen leopardikuvioisessa ranta-asussaan.

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber aloitti kesän 2026 aurinkoiselta saarelta – ja arkistomaisella leopardikuvioisella ranta-asulla, joka levisi välittömästi fanien lomatunnelmatauluille.

Pala Roberto Cavallin arkistoista vuodelta 2003

Hailey Bieber jakoi Instagramissa kuvakarusellin trooppisen saarilomastaan. Silmiinpistävin vaatekappale on Roberto Cavallin kevät/kesä 2003 -malliston leopardikuvioinen haalari. Tässä vintage-vaatteessa on dramaattinen leikkaus, joka paljastaa naisen vatsan, ja viimeistelynä ristikkäin kirjoitetut nyörit.

Fanit voittivat puolelleen vain muutamassa tunnissa

Kommentteja virtasi sisään välittömästi. ”Olen niin onnellinen, että olen elossa samaan aikaan Hailey Bieberin kanssa”, kirjoitti eräs fani. ”Hämmästynyt”, tiivisti toinen. Leopardikuvioinen vaate levisi nopeasti muotialustoilla ja mielialasivustoilla nostaen Cavallin arkistot parrasvaloihin yhtä voimakkaasti kuin mikä tahansa viimeaikainen mallisto.

Leopardikuvio kauden tunnusmerkkinä

Hailey Bieber on viime kausina vakiinnuttanut asemansa yhtenä ranta-asujen maailman rohkeimmista hahmoista. Hän on käyttänyt pörröisiä asuja, kirjaimellisia simpukkakuvioita ja Puccin mittatilaustyönä tehtyjä luomuksia muiden avantgardististen valintojen ohella. Tämä leopardikuvioinen uimapuku on osa laajempaa kesän 2026 trendiä: leopardikuvion ja uimapuvun paluuta kauden ehdottomana ranta-asuna.

Roberto Cavallin arkistoista vuodelta 2003 ja trooppiselta saarelta – Hailey Bieber ei tarvinnut paljoa elvyttääkseen trendiä. Leopardikuvio on palannut, aukkoinen monokini on pakkohankinta ja vuoden 2026 lomatunnelmatauluilla on jo luottokuvansa.