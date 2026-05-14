"Taideteoksen arvoinen": romanttisessa mekossa Alia Bhatt tekee silmiinpistävän esiintymisen

Léa Michel
Intialaistaustainen brittiläinen näyttelijä Alia Bhatt teki paluun Cannesin elokuvajuhlille (12.–23. toukokuuta 2026). Ensimmäiseen esiintymiseensä 79. festivaalilla hän valitsi maisemakuviolla koristellun Yash Patil -puvun. Hänen ulkonäköään ylistettiin välittömästi verkossa, ja monet vertasivat teosta todelliseen "kävelevään taideteokseen".

Eläväksi maalaukseksi suunniteltu mekko

Alia Bhattin käyttämä mekko on intialaisen suunnittelijan Yash Patilin mittatilaustyönä tekemä. Design leikittelee kuvallisella ulottuvuudella: täyteläinen, strukturoitu ja runsas hame on painettu maisemalla, joka koostuu syvän vihreän sävyistä helmassa ja hohtavasta sinisestä taivaasta, joka kohoaa vähitellen ylhäältäpäin. Tämä liukuvärjäys luo horisonttiefektin, ikään kuin mekko itse kertoisi tarinaa. Istuva, sydämenmuotoinen pääntie, jota tukevat ohuet olkaimet, jatkaa tätä inspiraatiota sisällyttämällä taivaan siniset sävyt. Kokonaisvaikutelma on romanttinen, lähes kuninkaallinen siluetti, joka ei sorru prinsessamaiseen liioitteluun.

Näyttelijä Alia Bhatt valitsi kampaukseensa matalan nutturan ja sivujakauksen, antaen kankaalle keskipisteen. Hänen meikkinsä, korealaisen "lasiho"-trendin mukaisesti, korosti hehkuvaa ihoa ja rohkeita huulia. Hänellä oli pienet kultaiset napit korvissaan ja näyttävä sormus kädessään: minimalistinen lähestymistapa oli täydellinen, jotta se ei veisi huomiota mekon ulkonäöstä.

Ulkonäkö, jota internetin käyttäjät ylistivät

Hyvin nopeasti kuvat ja videot Alia Bhattin saapumisesta levisivät laajalti sosiaalisessa mediassa. Kommentteja tulvi hänen fanisivujensa ja muotitilien julkaisuihin. Monet kuvailivat mekkoa "taideteoksen arvoiseksi" ja ylistivät suunnittelijan rohkeutta ja näyttelijättären ryhtiä. Toiset kirjoittivat yksinkertaisesti: "Hän on ylevä", "Hän on elävä maalaus", "Yksi Cannesin vuoden 2026 kauneimmista mekoista".

Myös kansainvälinen muotimedia tarttui tarinaan, ja useat vertasivat teosta vaatteena käytettyyn maisemamaalaukseen. Tämä kollektiivinen reaktio vahvistaa tämän ensimmäisen lookin visuaalisen vaikutuksen ja sijoittaa Alia Bhattin avajaispäivän silmiinpistävimpien esiintymisten joukkoon.

Alia Bhatt, Cannesin uskollinen lähettiläs

Alia Bhattille tämä Croisetten esiintyminen ei ole hänen ensimmäinen. Näyttelijättärellä on meneillään toinen vuotensa L'Oréal Parisin globaalina lähettiläänä Cannesin elokuvajuhlilla. Tämä rooli sijoittaa hänet muiden ranskalaisen brändin kansainvälisten tähtien, kuten intialaisen näyttelijä Aishwarya Rain ja amerikkalaisen näyttelijä-mallin Andie MacDowellin, sukuun.

Alia Bhatt, joka nousi kuuluisuuteen "Vuoden opiskelija" -palkinnolla ja on merkittävä hahmo nyky-intialaisessa elokuvassa, on nyt tuttu kasvo Euroopan punaisilla matoilla. Hänen saapumisensa Ranskaan muutamaa tuntia aiemmin yksinkertaisessa Carolina Herreran puvussa oli jo herättänyt huomiota.

Tällä maisemasta inspiroituneella mekolla Alia Bhatt vahvistaa asemansa kansainvälisen muodin keskeisenä hahmona. Yhdistämällä couture-käsityötaitoa ja kunnianosoitusta intialaiselle muotoilulle, hänen esiintymisensä Cannesin 2026 elokuvajuhlilla erottuu joukosta yhtenä avajaisten runollisimmista. Ja vaikka festivaali on vasta alkanut, hänen tulevia esiintymisiään odotetaan jo innolla.

Veistoksellinen mekko, Heidi Klum, herättää kaikkien katseet
Keskellä aavikkoa tämä cheerleader esittelee veistoksellista hahmoaan.

