Laulaja Tyla sytyttää some-maailman liekkeihin "rohkealla" kesälookillaan.

Fabienne Ba.
Eteläafrikkalainen laulaja, lauluntekijä ja tanssija Tyla on oletettavasti lomalla, ja hän jakaa sen seuraajiensa kanssa. Yksi hänen Instagram-karuselleistaan, yksinkertaisesti kuvatekstillä "Water girl", esittää säteilevää laulajaa veden reunalla – ja kesäistä tyyliä, joka on todella herättänyt reaktioita.

Keltainen ja sininen kukkainen ilme

Eteläafrikkalainen laulaja julkaisi sarjan kuvia näyttävästä auringonpaisteisesta järvestä, jota ympäröi vesi ja valo. Kuvateksti – kaksi sanaa, "Vesityttö" – kuvaa täydellisesti karusellin tunnelmaa: rento, aurinkoinen ja vaatimaton. Tyla esiintyy veneessä lasi kädessään ystävänsä, ohjaaja ja leikkaaja Aerin Morenon rinnalla, hänen luonnolliset hiuksensa hulmuavat vapaasti tuulessa.

Tälle vesille vietettävälle päivälle Tyla valitsi kirkkaanvärisen ranta-asun: keltaisen kukkakuvioisen yläosan ja siniset spagettiolkaimet. Välittömästi iloinen ja harmoninen väriyhdistelmä, jotain kasvitieteellisen ja vesimäisen väliltä, sulautui täydellisesti valokuvien luonnolliseen taustaan. Hänen irtonaiset, kiharat hiuksensa täydensivät keveyttä ja helppoutta huokuvan lookin.

Fanit reagoivat välittömästi

Julkaisu keräsi nopeasti innostuneita kommentteja. Hänen faninsa vastasivat samalla energialla kuin kuvat – ihailua ja kiintymystä laulajaa kohtaan, joka ei ole koskaan yrittänyt esittää itseään muuna kuin omana itsenään. Tylalla on harvinainen kyky tehdä arkisista julkaisuistaan yhtä vaikuttavia kuin hänen punainen mattonsa näyttää.

”Vesityttö” ennen ”A*Pop”-tyttöä

Tämä loman jälkeinen tauko osuu Tylan kannalta erityisen kiireiseen toukokuuhun. Laulaja valmistautuu toisen albuminsa "A*Pop" julkaisuun 24. heinäkuuta 2026, josta singlet "Chanel" ja Zara Larssonin kanssa tehty "She Did It Again" ovat jo saaneet merkittävän soittokunnan. Hän esiintyi myös i-D:n ensimmäisen Beauty Zinen kannessa huhtikuussa, jossa hän julkisesti tuomitsi valokuvien retusoinnin. Tämä merenrannan loma tuntuu siis ansaitulta tauolta ennen odotettua paluuta musiikin pariin. Ja "Water Girl" ei ole vain lomapostaus: se on kerronnallinen ketju, joka yhdistää artistin ja hänen yleisönsä, postaus postauksen perään.

Kukkainen latva, järvi, ystävä ja kaksi sanaa – Tylan ei tarvinnut tehdä paljoa enempää luodakseen yhden kevään kommentoiduimmista julkaisuistaan. Usein parhaiten onnistuu silloin, kun ei yritä tehdä vaikutusta.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Keskellä aavikkoa tämä cheerleader esittelee veistoksellista hahmoaan.

