Keskellä aavikkoa tämä cheerleader esittelee veistoksellista hahmoaan.

Kylie Dickson jakoi hiljattain Instagramissa Utahin aavikolla ottamiensa kuvien karusellin. Ikoninen Dallas Cowboysin cheerleader (DCC) nauttii auringosta vuodenaikojen välillä rentoutuen upeiden maisemien keskellä. Ansaittu hengähdystauko tälle ammattitanssijalle, jonka päivittäinen intensiivinen harjoittelu on tehnyt hänestä yhden joukkueen tunnistettavimmista hahmoista.

Auringonpaistetta vaativan kauden jälkeen

”Kesäilyn täyteistä kevättä ☀️”, Kylie Dickson kirjoitti viikonloppupostauksensa kuvatekstiksi. Kolmessa kuvassa hän nauttii Utahin aavikkomaisemista lepotuolissa alueen punaisten vuorten ja kirkkaan taivaan taustanaan. Tanssija paljastaa myös virallisella tiimiprofiilillaan, että kesä on hänen suosikkivuodenaikansa: ”Rakastan viettää aikaa ulkona auringossa.”

Julkaisun jälkeen hänen joukkuetoverinsa ja seuraajansa tulvivat kommenttiosioon ihailua. Erityisesti hänen kollegansa ja ystävänsä Sophy Laufer reagoi useilla innostuneilla viesteillä: "Jumalatar" , "EPÄTODELLINEN" , "Vau" ... positiivisten reaktioiden sarja, joka vahvistaa cheerleaderin kasvavan suosion paljon Texasin ulkopuolellakin.

Netflixin löytämä tähti

Kylie Dicksonin nykyinen suosio johtuu myös Netflix-dokumenttisarjasta "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders". Cheerleader on yksi sarjan kahden tuotantokauden silmiinpistävimmistä hahmoista, jotka vievät katsojat DCC:n arjen kulissien taakse. Tämä näkyvyys on auttanut lisäämään tietoisuutta ammatista kokonaisuudessaan, mukaan lukien sen synkemmät puolet.

Tätä kautta ovat leimanneet myös keskustelut joukkueen univormuista ja niiden mukauttamisesta tanssijoiden mukavuuteen esitysten aikana – keskustelu, joka muistuttaa meitä siitä, että työoloja koskevat kysymykset koskevat myös ammattiurheilua ja viihdettä.

Aavikkomaisemien ja kevätauringonpaisteen keskellä Kylie Dickson nauttii ansaitusta tauosta intensiivisen kauden jälkeen. Idyllisen Utahin viikonlopun kuvan takana piilee kuitenkin urheilijan todellisuus, jonka arkea ohjaavat kurinalaisuus ja suorituskyky. Hän on nyt avainhenkilö Dallas Cowboysin cheerleadereiden maailmassa ja amerikkalaisessa urheilupopulaarikulttuurissa.