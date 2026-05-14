Veistoksellinen mekko, Heidi Klum, herättää kaikkien katseet

Heidi Klum koristi punaista mattoa 79. Cannesin elokuvajuhlilla (12.-23. toukokuuta 2026) elokuvan "Electric Venus" avajaisissa ja näytöksessä. Saksalais-amerikkalainen malli ja televisiopersoona valitsi veistoksellisen, persikanvärisen mekon, jota koristi monumentaalinen kukka-applikaatio. Hänen esiintymisensä oli epäilemättä yksi illan mieleenpainuvimmista muotihetkistä.

Huipputaideteokseksi suunniteltu siluetti

Heidi Klumin käyttämä mekko on Elie Saabin, libanonilaisen suunnittelijan, joka tunnetaan upeista hauskoista vaatteistaan, luomus. Mekolle on ominaista strukturoitu yläosa ja istuva siluetti, joka korostaa vartalon pystysuoria linjoja. Mekko sulautuu sitten lattiaan ulottuvaksi nestemäiseksi pylvääksi, antaen kokonaisilmeelle veistoksellisen mutta elegantin ilmeen.

Mekon tunnusomainen yksityiskohta? Edessä suuri applikoitu kukka persikan ja puuterinpunaisen sävyissä. Takana vyötäröltä laskeutuva laskeutuva kangas luo liikkeellisen vaikutelman. Rohkea ja romanttinen valinta.

Hienostuneisuuden leimaama avajaisseremonia

Heidi Klumin esiintyminen oli osa erityisen häikäisevää avajaisseremoniaa. Mukana olivat muun muassa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore (vuoden 2026 tuomariston jäsen), yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Jane Fonda sekä brittiläinen näyttelijä Dame Joan Collins. Heidi Klum oli illan kuvatuimpien vieraiden joukossa. Festivaali avattiin Pierre Salvadorin ohjaaman draaman "La Vénus Électrique" (Sähköinen Venus) maailmanensi-illalla, jonka tapahtumat sijoittuvat boheemiin Pariisiin vuonna 1928.

Tällä Elie Saabin romanttisella ja arkkitehtonisella puvulla Heidi Klum osoitti jälleen kerran mestaruutensa Cannesin punaisella matolla. Kukkakuvioisten yksityiskohtien, laskeutuvan laskeutumisen ja veistoksellisen siluetin ansiosta hänen asunsa erottuu yhtenä vuoden 2026 avajaisten muodin kohokohdista – ja vahvistaa, jos lisätodisteita tarvittaisiin, saksalais-amerikkalaisen mallin ja televisiojuontajan ainutlaatuisen auran Croisettellla.