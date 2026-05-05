Blake Lively hurmasi upeassa nelimetrisessä iltapuvussaan Met-gaalassa.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Blake Lively ei ollut palannut Met-gaalaan vuoden 2022 jälkeen. Kun hän ilmestyi uudelleen Metropolitan Museum of Artin portaille 4.-5. toukokuuta 2026 välisenä yönä, hän oli pukeutunut mekkoon, joka oli neljän vuoden odotuksen arvoinen – ja neljä metriä pitkän laahuksen.

Arkistoitu Versacen mekko vuodelta 2006

Blake Lively toimi Met-gaalan toisena puheenjohtajana vuonna 2022 pukeutuneena Versacen iltapukuun, joka muutti ilmettään punaisella matolla – ja josta tuli yksi tapahtuman lähihistorian ikimuistoisimmista hetkistä. Tänä vuonna hän teki suuren paluun neljän vuoden poissaolon jälkeen pukeutuneena Atelier Versacen iltapukuun keväältä 2006, arkistokappaleeseen, jonka Donatella Versace oli henkilökohtaisesti valinnut ja hyväksynyt.

Blake kertoi Voguelle: "Blakella on ollut niin monia ikonisia hetkiä Versacen kanssa Metissä, eikä tämä ilta ole poikkeus." 1700-luvun venetsialaisista rokokoomaalauksista inspiroitunut pastellivärinen mekko sisälsi pehmeillä sävyillä koristellun jalokivillä koristellun laskeutuvan yläosan, useita veistoksellisia kohoumia lantiolla, jotka tuovat mieleen barokkikirkkojen sisätilojen muodot, ja neljän metrin pituisen laahuksen.

"Vaatteet ovat kuin kangas"

Kun Vogue haastatteli Blake Livelyä punaisella matolla, hän selitti valintaansa: "Koska teema perustuu taiteeseen, halusin pukea päälleni arkistollisen vaatekappaleen. Vaate on todellakin kangas, ja se kertoo tarinan. Oli erityistä voida valita vaatekappale, jolla on oma historiansa ja joka on kestänyt ajan kokeen." Hän kuvaili myös mekkoa muistuttavaksi "auringonnousua ja auringonlaskua" samanaikaisesti.

Illan "henkilökohtaisin" laukku

Mekon lisäksi eniten kosketti huomaamaton asuste: personoitu Judith Leiber Couture minaudière -puku, jonka neljää sivua koristivat hänen neljän lapsensa piirrokset. Intiimi ja liikuttava vastakohta muun puvun loistolle – muistutus siitä, että jopa maailman upeimmalla punaisella matolla tärkeintä on perhe.

Huoneen laatuun sopivat lisävarusteet

Blake Lively täydensi asunsa Christian Louboutinin korkokengillä, Lorraine Schwartzin koruilla ja hartioille laskeutuvilla Old Hollywood -lainauksilla. Hänen meikkinsä kalifornialaisine pronssisine raidoineen ja hillityine rajauksineen tasapainotti mekon barokkityylistä loistoa kilpailematta sen kanssa.

Versacen tarina jatkuu Metissä

Tämä vuoden 2026 mekko on vihdoin osa Versace-Livelyn saagaa, joka kattaa yli vuosikymmenen Met-gaalat: kultainen merenneitopuku sinisillä höyhenillä vuonna 2017, kirjailtu viininpunainen "Heavenly Bodies" -mekko vuonna 2018, Vapaudenpatsas-mekko vuonna 2022 – ja nyt tämä pastellivärinen rokokoonmekko, jossa on nelimetrinen laahus. Joka vuosi uusi luku samassa tarinassa.

Neljä vuotta poissaoloa, nelimetrinen laahus, neljä lasten piirrosta minaudière-teltalla – Blake Lively teki näin paluun, joka yhdisti näyttävyyden ja intiimiyden harvinaisen tarkasti. Juuri niin kuin odotimmekin hänen tekevän.