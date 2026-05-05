Rautainen mekko: Kim Kardashianin muotiristeily kiehtoo yhtä paljon kuin se kiehtookin.

Kim Kardashian ei koskaan tee asioita puolitiehen Met-gaalassa – eikä vuoden 2026 gaala ollut poikkeus. Hän saapui Metropolitan Museum of Artin portaille pronssisessa metallirintapanssarissa, joka näytti enemmän veistokselta kuin vaatteelta. Ja juuri se oli tarkoitukseni.

Teema "Pukutaide" leikkikenttänä

Vuoden 2026 Met-gaalan teemana oli "Pukutaide", ja pukukoodina oli "Muoti on taidetta". Tämä oli suora kutsu hämärtää vaatteiden ja taiteen välisiä rajoja. Kim Kardashian vastasi tähän kutsuun odottamattomalla tarkkuudella: hän omaksui poptaiteen ja teki yhteistyötä brittiläisen taiteilijan Allen Jonesin ja suunnittelijakaksikko Whitaker Malemin kanssa Nadia Lee Cohenin luovan johdon alaisuudessa.

Veistetty pronssinen rintapanssari: taideteos ennen vaatetta

Kim Kardashian esiintyi veistetyssä pronssisessa rintapanssarissa, jossa oli korkea, haarniskaa muistuttava kaulus, sekä käsinmaalatussa, väriblokattujen värien peittämässä nahkahameessa, joka oli edestä avoin. Voguen haastattelussaan hän selitti valintaansa: "Hän on taiteilija, yksi suosikkitaiteilijoistani, Allen Jones." Tämä oli tapa korostaa, että asu ei ollut pelkkä asu – se oli täysimittainen taiteellinen yhteistyö. Nude-korkokengät ja löysät, laineikkaat vaaleat hiukset täydensivät tarkoituksellisen hillityn kokonaisuuden pääasun lisäksi.

Allen Jones ja Whitaker Malem: Metallin takana

Allen Jones on brittiläinen taiteilija, joka yhdistetään 1960-luvun pop art -liikkeeseen. Hän tunnetaan feminiinisistä veistoksistaan, jotka hämärtävät taiteen ja esineen välistä rajaa. Whitaker Malem puolestaan on nahkaan ja veistettyihin materiaaleihin erikoistunut suunnittelija, jota usein kysytään elokuvatuotantoihin ja rohkeimpiin mittatilaustyönä tehtyihin luomuksiin. Yhdessä he suunnittelivat Kim Kardashianille teoksen, joka kuuluu täydellisesti vartalotaiteen perinteeseen – vaatteen, joka muuttaa vartalon kankaaksi.

Katse, joka jakaa ihmisiä sosiaalisessa mediassa

Lehdistön ja internetin käyttäjien reaktio oli välitön ja ristiriitainen. Jotkut ylistivät "aidosti teemaan sopivan" lookin rohkeutta. Toiset taas olivat hämmentyneitä oranssista rintapanssarista ja värikkäästä nahkahameesta, eivätkä he heti nähneet yhteyttä poptaiteeseen. Naisen – tai kenenkään – vartalon tai ulkonäön ei pitäisi olla keskustelunaihe: jos Kim Kardashian valitsi tämän mekon, se johtui yksinkertaisesti siitä, että hän pitää siitä, piste.

Läsnäolo Met-gaalassa ei osoita heikkenemisen merkkejä

Kim Kardashian on osallistunut Met-gaalaan debyytistään lähtien vuonna 2013 – hän odotti Northia kukkakuvioisessa Givenchyn mekossa. Siitä lähtien jokainen esiintyminen on luonut oman jännityksen ja kohun kierteensä: koko vartalon peittävä Balenciagan mekko vuonna 2021, joka peitti hänen kasvonsa, ja Marilyn Monroesta inspiroitunut mekko vuonna 2022.

Veistetty pronssinen rintapanssari, maalattu nahkahame ja poptaiteilija kaiken takana – Kim Kardashian loi yhden vuoden 2026 Met-gaalan teemaisimpia asujaan. Se on omalla tavallaan yhtä merkittävä kuin itse asu.