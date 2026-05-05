Irina Shayk aiheuttaa sensaation luomuksella, joka koostuu yksinomaan kelloista ja koruista.

Venäläisen mallin Irina Shaykin Met-gaalassa 4.-5. toukokuuta 2026 käyttämä luomus koostui kokonaan kelloista, ketjuista ja koruista, ja se vangitsi välittömästi kaikkien huomion punaisella matolla.

200 tuntia käsityötä

Luomus vaati yli 200 tuntia huolellista käsityötä. Ketjut korvasivat perinteiset ompelut, kello toimi päälukkona, metalliset kaulakorut ja rannekorut ympäröivät käsivarsia ja ketju ulottui napaan. Kaikki tämä yhdistettiin pitkään, hulmuavaan mustaan hameeseen, joka ankkuroi kokonaisuuden yhtenäiseksi siluetiksi – hillitty alaosa antoi yläosan arkkitehtonisen monimutkaisuuden nousta keskiöön.

Tämän teoksen suunnitteli Alexander Wang, joka kuvaili konseptiaan lehdistötiedotteessa: "Puettavana arkistona suunniteltu luomus ammentaa surrealistisista periaatteista ja asettaa toiminnalliset esineet muodin kontekstiin uudelleen. Ketjut korvaavat saumat, soljet tikit ja kellot ankkuroivat vartalon sulkemiseksi ja keskipisteeksi." Taiteellinen lausunto, joka kiteytti täydellisesti vuoden 2026 Met-gaalan "Muoti on taidetta" -teeman.

Dalín kunnianosoitus punaisella matolla

Lehdistö veti heti yhtäläisyyksiä Salvador Dalín ja hänen sulavien kellojensa kanssa – Irina Shayk kuvaili punaisella matolla "eläväksi Dalíksi", kellosta tuli sekä asuste että vaatteen rakenneosa, arkipäivän esine, joka nostettiin taideteoksen asemaan. Surrealistinen viittaus, joka oli täydellisesti kalibroitu iltaan, jonka tarkoituksena oli kyseenalaistaa vaatteiden ja taiteen välinen raja.

"Hän on niin sädehtivä"

Alexander Wang paljasti Entertainment Tonightille inspiraationsa alkuperän: "Minua yksinkertaisesti inspiroi hänen energiansa. Hän on niin häikäisevä, että ajattelin: 'Laitetaan tuo energia kaikkein dekadentteimpiin koruihin ja uskomattomimpiin kelloihin. Kaikki pyörii vartalon ympärillä. Muoti on taidetta.'" Yksinkertainen lähtökohta – Irina Shaykin läsnäolo – muuttui tyylilliseksi manifestiksi.

Kellot saumojen sijaan, ketjut kankaan sijaan, 200 tuntia käsityötä – Irina Shayk ei vain "pukeutunut asuun vuoden 2026 Met-gaalassa". Hän ilmensi ideaa, ja juuri sitä ilta vaati.