Irina Shayk aiheuttaa sensaation luomuksella, joka koostuu yksinomaan kelloista ja koruista.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Venäläisen mallin Irina Shaykin Met-gaalassa 4.-5. toukokuuta 2026 käyttämä luomus koostui kokonaan kelloista, ketjuista ja koruista, ja se vangitsi välittömästi kaikkien huomion punaisella matolla.

200 tuntia käsityötä

Luomus vaati yli 200 tuntia huolellista käsityötä. Ketjut korvasivat perinteiset ompelut, kello toimi päälukkona, metalliset kaulakorut ja rannekorut ympäröivät käsivarsia ja ketju ulottui napaan. Kaikki tämä yhdistettiin pitkään, hulmuavaan mustaan hameeseen, joka ankkuroi kokonaisuuden yhtenäiseksi siluetiksi – hillitty alaosa antoi yläosan arkkitehtonisen monimutkaisuuden nousta keskiöön.

Tämän teoksen suunnitteli Alexander Wang, joka kuvaili konseptiaan lehdistötiedotteessa: "Puettavana arkistona suunniteltu luomus ammentaa surrealistisista periaatteista ja asettaa toiminnalliset esineet muodin kontekstiin uudelleen. Ketjut korvaavat saumat, soljet tikit ja kellot ankkuroivat vartalon sulkemiseksi ja keskipisteeksi." Taiteellinen lausunto, joka kiteytti täydellisesti vuoden 2026 Met-gaalan "Muoti on taidetta" -teeman.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut irina shayk (@irinashayk)

Dalín kunnianosoitus punaisella matolla

Lehdistö veti heti yhtäläisyyksiä Salvador Dalín ja hänen sulavien kellojensa kanssa – Irina Shayk kuvaili punaisella matolla "eläväksi Dalíksi", kellosta tuli sekä asuste että vaatteen rakenneosa, arkipäivän esine, joka nostettiin taideteoksen asemaan. Surrealistinen viittaus, joka oli täydellisesti kalibroitu iltaan, jonka tarkoituksena oli kyseenalaistaa vaatteiden ja taiteen välinen raja.

"Hän on niin sädehtivä"

Alexander Wang paljasti Entertainment Tonightille inspiraationsa alkuperän: "Minua yksinkertaisesti inspiroi hänen energiansa. Hän on niin häikäisevä, että ajattelin: 'Laitetaan tuo energia kaikkein dekadentteimpiin koruihin ja uskomattomimpiin kelloihin. Kaikki pyörii vartalon ympärillä. Muoti on taidetta.'" Yksinkertainen lähtökohta – Irina Shaykin läsnäolo – muuttui tyylilliseksi manifestiksi.

Kellot saumojen sijaan, ketjut kankaan sijaan, 200 tuntia käsityötä – Irina Shayk ei vain "pukeutunut asuun vuoden 2026 Met-gaalassa". Hän ilmensi ideaa, ja juuri sitä ilta vaati.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Rautainen mekko: Kim Kardashianin muotiristeily kiehtoo yhtä paljon kuin se kiehtookin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rautainen mekko: Kim Kardashianin muotiristeily kiehtoo yhtä paljon kuin se kiehtookin.

Kim Kardashian ei koskaan tee asioita puolitiehen Met-gaalassa – eikä vuoden 2026 gaala ollut poikkeus. Hän saapui Metropolitan...

Blake Lively hurmasi upeassa nelimetrisessä iltapuvussaan Met-gaalassa.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Blake Lively ei ollut palannut Met-gaalaan vuoden 2022 jälkeen. Kun hän ilmestyi uudelleen Metropolitan...

Beyoncé tekee näyttävän paluun timanttisella "luurankomekolla".

Kymmenen vuotta poissaoloa Met-gaalassa ja paluu, joka oli kaiken odotuksen arvoinen. Toukokuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä...

Met-gaalassa plus-kokoinen malli Ashley Graham aiheutti sensaation

Jokainen Met-gaalan asu jättää jälkensä iltaan omalla tavallaan. Ashley Grahamin tämän vuoden, 2026, look on tästä loistava esimerkki:...

Tennispelaaja Serena Williams tuo leopardikuvioon yllättävän uuden käänteen.

Amerikkalainen tennispelaaja Serena Williams palasi hiljattain leopardikuvioon odottamattomalla kauneusvinkillä, joka käänsi päitä – ja sytytti trendin uudelleen. Sports...

61-vuotias näyttelijä Lisa Rinna omaksuu päästä varpaisiin ulottuvan lookin, joka herättää reaktioita.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna teki kaksinkertaisen vaikutuksen: kampauksellaan ja mekollaan 2. toukokuuta 2026 Jeff Bezosin ja Lauren Sanchezin...