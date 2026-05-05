Beyoncé tekee näyttävän paluun timanttisella "luurankomekolla".

Kymmenen vuotta poissaoloa Met-gaalassa ja paluu, joka oli kaiken odotuksen arvoinen. Toukokuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä Beyoncé nousi Metropolitan Museum of Artin portaita timanteilla koristellussa luurankomekossa, joka kiehtoi internetin välittömästi.

Paluu kymmenen vuoden poissaolon jälkeen

Beyoncé oli ollut poissa Met-gaalan punaiselta matolta vuosikymmenen. Hänen paluunsa vuonna 2026 – illan toisena puheenjohtajana australialais-amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan ja ohjaajan Nicole Kidmanin, amerikkalaisen tennispelaajan Venus Williamsin ja amerikkalaisen Voguen entisen päätoimittajan Anna Wintourin rinnalla – oli yksi illan odotetuimmista hetkistä. Hän saapui Jay-Z:n ja heidän 14-vuotiaan tyttärensä Blue Ivyn kanssa, joka trendikkäissä aurinkolaseissaan on selvästi perinyt äitinsä coolin käytöksen.

Vuoden 2026 näyttelyn "Pukutaide"-teema – muodin tutkiminen taidemuotona museon kokoelmien kautta – oli suunniteltu kyseenalaistamaan vaatteiden ja ihmiskehon välistä suhdetta. Beyoncé, joka on uransa aikana tehnyt puvustuksesta voimakkaan kerronnan välineen – "Lemonade"-asuista "Renaissance Tourin" bodyihin ja "Cowboy Carterin" maalaistyyliin – ei tarvinnut selityksiä. Timanttikuvioinen luurankomekko oli täydellinen vastaus.

Olivier Rousteingin timanteilla koristeltu "luurankomekko"

Mekon suunnitteli Balmainin entinen luova johtaja Olivier Rousteing. Veistoksellinen luomus, jossa on luurankomainen rakenne – timanttien ja kristallien verkosto, joka on järjestetty muistuttamaan luurangon luita ja niveliä ja peittää läpinäkyvän kangaspohjan. Teoksen täydensivät istuva yläosa, täysi hame ja ylellinen kermanvärisistä ja puuterinsinisistä höyhenistä tehty laahus.

Aurinkekruunu ja korut

Yhteensopiva päähine – timanttinen auringonpurkauskruunu – täydensi asun veistetyn timanttikaulakorun ja yhteensopivat korvakorut kanssa. Hänen hiuksensa oli muotoiltu kullanvaaleiksi kiharoiksi, ja Rokael Lizaman meikki sisälsi pehmeän luomivärin, puuterimaisen pinkin poskipunan ja kiiltävät nudenväriset huulet – eteerinen kauneus, joka ei pyrkinyt kilpailemaan mekon kanssa, vaan pikemminkin täydentämään sitä.

"Juhli sitä, mitä Jumala on sinulle antanut"

Kun Vogue kysyi Beyoncélta asunsa merkityksestä, hän vastasi yksinkertaisesti: "Kyse on Jumalan antaman lahjan juhlimisesta." Hän ylisti myös suunnittelijaansa: "Hän on ollut minulle niin uskollinen, ja olen hänen kanssaan luonut niin monia uskomattomia ikonisia asuja. Kyse on todella hänen edustamisestaan."

Sininen muratti punaisella matolla: historiallinen hetki

Portaiden yläpäässä Beyoncé, Jay-Z ja Blue Ivy poseerasivat yhdessä perhekuvaa varten. Se oli ensimmäinen kerta, kun 14-vuotias Blue Ivy oli virallisesti äitinsä mukana Met-gaalan punaisella matolla. Näkyvästi liikuttunut Beyoncé sanoi: "On uskomatonta voida jakaa tämä hänen kanssaan."

Kymmenen vuotta poissaoloa, timanttikuvioinen luurankomekko, aurinkokruunu ja hänen tyttärensä Blue Ivy rinnallaan - Beyoncén ei tarvinnut pitää puhetta vuoden 2026 Met-gaalassa. Hänen tarvitsi vain kävellä punaisella matolla.