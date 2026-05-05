Met-gaalassa plus-kokoinen malli Ashley Graham aiheutti sensaation

Jokainen Met-gaalan asu jättää jälkensä iltaan omalla tavallaan. Ashley Grahamin tämän vuoden, 2026, look on tästä loistava esimerkki: käärmeennahasta inspiroitunut, kokonaan suoraan vartalolle ommeltu mekko, joka avasi illan harvinaisen taiteellisella tarkkuudella.

Emäntä ja ensimmäinen saapuja punaiselle matolle

Ashley Graham oli yksi ensimmäisistä julkkiksista, jotka nousivat Metropolitan Museum of Artin portaille 4.-5. toukokuuta 2026 yönä Vogue Met Galan suoratoistolähetyksen juontajana näyttelijä, DJ ja radiojuontaja La La Anthonyn sekä brittiläisen mallin ja näyttelijä Cara Delevingnen rinnalla. Hän hoiti tilaisuuden vaivattomasti tyylikkäästi – ja asulla, joka loi heti illan tunnelman.

Suoraan iholle ommeltu mekko

Ashley Grahamin käyttämän mekon oli suunnitellut Dimitra Petsa, kreikkalainen Di Petsan perustaja. Di Petsa tunnetaan tavaramerkistään, joka tunnetaan "wet look" -mekoistaan. Ihonvärisillä sävyillään ja kudotuilla verkkokoristeillaan varustettu mekko on saanut inspiraationsa käärmeen suomuista – toisesta ihosta sanan varsinaisessa merkityksessä. Tiimi ompeli koko mekon suoraan Ashley Grahamin vartaloon ennen kuin hän käveli punaiselle matolle.

Suunnittelija kertoi Voguelle: "Olen aina ihaillut Ashleyn älykkyyttä ja kauneutta, ja on unelma pukea hänet näin tärkeään tilaisuuteen." Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Di Petsan luomusta on käytetty Met-gaalassa.

Kunnianosoitus museon käsityöläisille

Voguen mukaan Ashley Grahamin asu oli kunnianosoitus taiteilijoille, jotka omistivat elämänsä ja kätensä museossa esillä olevien veistosten luomiseen. Tämä viesti oli yhdenmukainen tämän vuoden 2026 teeman "Pukutaide" kanssa – ajatuksen siitä, että vaatetus voi olla yhtä arvokas, koristeellinen ja merkityksellinen kuin taideteos. Mekossa oli V-pääntie, kudottuja verkkokoristeita ja täysi laahus, lähes täydellinen kopio Di Petsan syys/talvi 2026 näytöksessä esitellystä asusta.

Asusteet, aina sormia myöten

Ashley Grahamilla oli Gianvito Rossin korkokengät ja Zalesin timanttikorvakorut. Silmiinpistävin yksityiskohta: krominvärinen manikyyri hopeisilla korostuksilla ja hopeanväriseen metalliin kastetuilla sormenpäillä – ainutlaatuinen efekti, joka jatkoi veistoksellista ilmettä raajoihin asti. Hänen Jimmy Stamin tekemä meikki keskittyi luonnolliseen kauneuteen – irtoripset ja pinkki huulipuna – ja hänen brunette hiuksensa oli muotoiltu taakse sliipatuksi wet lookiksi.

Kuusi esiintymistä Met-gaalassa

Tämä oli Ashley Grahamin kuudes esiintyminen Met-gaalassa. Vuonna 2025 hän oli pukeutunut BOSSin raidalliseen villamekkoon, joka oli saanut inspiraationsa 1990-luvun miesten muotityylistä. Vuonna 2024 hän oli pukeutunut Ludovic de Saint Serninin iltapukuun, jonka luomiseen kului yli 500 tuntia työtä. Joka vuosi hän vahvistaa, että muoti voi ja sen pitäisi sopia kaikille vartalotyypeille – ja että maailman suurin museo ei ole poikkeus.

Suoraan iholle ommeltu mekko, kromatut sormet ja eturivin läsnäolo heti punaisen maton avajaisista lähtien – Ashley Graham todisti jälleen kerran, ettei häntä vain kutsuta Met-gaalaan. Hän on osa sitä.