Tämä Hollywood-tähti näyttelee Audrey Hepburnia valkokankaalla; fanit ovat jakautuneet.

Lily Collins, joka nousi kansainväliseen kuuluisuuteen sarjassa "Emily in Paris", on juuri vahvistanut esittävänsä legendaarista Audrey Hepburnia uudessa elokuvassa, joka keskittyy klassikkoelokuvan "Aamiainen Tiffanylla" tekoon. Tämä vielä nimeämätön elokuva kertoo kulissien takaa vuonna 1961 julkaistun romanttisen komedian, josta on sittemmin tullut elokuva- ja muotihistorian kulmakivi.

Lily Collins, "Audrey-tyylin perillinen"

Elokuva perustuu Sam Wassonin menestyskirjaan "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman", joka kuvaa elokuvan syntyä ja sen vaikutusta modernin naisen kuvaamiseen valkokankaalla. Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä, malli, käsikirjoittaja ja tuottaja Lily Collins ei ainoastaan näyttele elokuvaa, vaan myös tuottaa sen.

Lily Collins jakoi Instagramissa ikonisen kuvan Audrey Hepburnista elokuvassa "Aamiainen Tiffanylla" ilmoittaakseen uutisesta. Hän julkaisi viestin, jossa hän ilmaisi pitkäaikaisen "ihailunsa ja palvonnan" Hollywood-ikonia kohtaan. Hän selitti, että tämä rooli on "lähes kymmenen vuoden kehitystyön" huipentuma ja että hän tuntee olevansa "kunnioitettu" ja "innoissaan" voidessaan vihdoin puhua siitä.

Lily Collinsia on useiden vuosien ajan verrattu säännöllisesti Audrey Hepburniin, erityisesti hänen vartalonsa, suurten silmiensä ja retrotyylikkään tyylinsä vuoksi. Jopa hänen ammatillinen piirinsä on tehnyt rinnastuksia: hänen isäpuolensa Malcolm McDowell kuvaili Lilyä "hieman Audrey Hepburnin" kaltaiseksi tämän valkokankaan läsnäolossa.

Katso tämä postaus Instagramissa Lily Collinsin (@lilyjcollins) jakama julkaisu

Fanit ovat jakautuneet näyttelijäkaartin suhteen

Vaikka jotkut katsojat suhtautuivat myönteisesti tähän näennäisen "ilmeiseen" valintaan, toiset elokuvaharrastajat suhtautuivat paljon skeptisemmin. Redditissä ja X:ssä (entinen Twitter) lukuisat kommentit ylistivät Lily Collinsin fyysistä yhdennäköisyyttä ja "eleganssia", mikä viittasi siihen, että hän oli yksi harvoista näyttelijöistä, jotka kykenivät jatkamaan perintöä.

Valitettavasti kritiikkiä on aivan yhtä paljon. Jotkut nettikommentaattorit pitävät hänen näyttelemistään "liian rajoittuneena" esittääkseen Audrey Hepburnin kaltaista legendaa ja uskovat, että hänen "täydellisen tytön" imagostaan, joka tuo mieleen "Emilyn Pariisissa", puuttuu elämäkertaelokuvalle vaadittava syvyys. Toiset jopa kuvailevat hänen energiaansa "liian kiusalliseksi", joka on vastakohta Audrey Hepburnin raittiudelle ja pidättyvyydelle, ja olisivat mieluummin nähneet jonkun toisen näyttelijän tai jopa amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Ariana Granden, josta jotkut fanit olivat haaveilleet tämäntyyppisessä roolissa.

Lily Collins on valittu Audrey Hepburnin rooliin elokuvaan, joka kertoo Aamiainen Tiffanylla -elokuvan tekemisestä. (Lähde: Määräaika) pic.twitter.com/ByLFmMBkEY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 23. helmikuuta 2026

Kunnianosoituksen ja valtavan paineen välissä

Tämä projekti lupaa olla todellinen tasapainoilua: Audrey Hepburnin auran juhlistamista turvautumatta pelkkään matkimiseen. Keskittymällä kuvausten kulissien takaisiin tapahtumiin näyttelijättären koko elämäntarinan sijaan elokuva voisi tarjota intiimimmän katsauksen myytin luomiseen, kaoottisesta esituotannosta kuvauspaikkojen jännitteisiin. Lily Collinsille haaste on valtava: voittaa vaativimmatkin fanit ja samalla tuoda rooliin oman ainutlaatuisen herkkyytensä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka sosiaalinen media näyttää jo jakautuneen, yksi asia on varma: tämä elämäkertaelokuva herättää paljon kohua jo ennen kuvausten alkua ja varmasti vielä enemmän sen julkaisun jälkeen.