Search here...

Elon Muskin tytär aiheuttaa sensaation odottamattomalla ilmeellä

Anaëlle G.
vivllainous / Instagram

Savage x Fenty -brändin uusi ystävänpäiväkampanja nostaa Elon Muskin vieraantuneen transsukupuolisen tyttären Vivian Wilsonin muotimaailman eturintamaan itsevarman, lumoavan ja määrätietoisen modernin naisen roolissa.

Odottamaton muusa Rihannalle

Rihanna on ammentanut inspiraationsa Savage x Fentyn vuoden 2026 ystävänpäiväkokoelmassa "Love So Savage" jumalatar Afroditesta, rakkauden, kauneuden ja halun symbolista. Laulajan rinnalla Vivian Wilson esiintyy tämän vision voimakkaana ruumiillistumana, kaukana isänsä (Elon Musk) mediavarjosta. 21-vuotias nuori nainen vahvistaa käännekohdan mallinurallaan useiden korkean profiilin esiintymisten jälkeen muotiviikoilla ja debytoituaan osallistavien brändien kanssa.

Marmorin ja pitsin estetiikkaa

Visuaalisissa kuvissa Vivian poseeraa marmoripylväiden ja -patsaiden taustalla, kultaisten heijastusten ympäröimänä, jotka tuovat mieleen uudelleenkuvitellun muinaisen temppelin. Hän on pukeutunut mustaan pitsiasuun, jota koristavat punaiset kukat, sekä yhteensopivaan minihameeseen ja helakanpunaisiin sukkahousuihin – asu, joka huokuu sekä romantiikkaa että glamouria. Hän jakaa ruudun amerikkalaisen näyttelijättären Lovie Simonen, plus-kokoisen sisällöntuottajan Emma Arlettan ja muiden kykyjen kanssa luoden vartalo- ja kasvogallerian, joka hämärtää perinteisten kauneusstandardien rajoja.

Savage x Fenty, osallistava manifesti

Alusta alkaen Rihannan brändi on rakentanut itseään monimuotoisuuden manifestiksi, joka juhlistaa kaikkia vartalotyyppejä, ihonsävyjä ja sukupuoli-identiteettejä. Valitsemalla Vivian Wilsonin ystävänpäivän muusakseen Savage x Fenty lähettää selkeän viestin: rakkaudella – itseä, muita, kehoja kohtaan – ei ole normeja eikä varsinkaan ennalta määrättyjä vaatekaappeja.

Vivian Wilson on näin vakiinnuttanut asemansa sukupolven edustajana, joka hylkää perheeseen, yhteiskuntaan ja sukupuoleen liittyvät normit. New Yorkin muotiviikoista lähtien hän muuttaa pelkkänä kuuluisana pidetyn nimen ilmaisun ja vapauden alustaksi. Savage x Fentyn hohtavassa marmorissa "hylätty tytär" esiintyy ennen kaikkea nuorena naisena, joka kirjoittaa omalla tavallaan uutta transnäkyvyyden mytologiaa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
57-vuotias Kylie Minogue loistaa upeassa punaisessa mekossa.
Article suivant
Osallistuuko amerikkalainen lumilautailutähti Chloe Kim olympialaisiin Italiassa?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Osallistuuko amerikkalainen lumilautailutähti Chloe Kim olympialaisiin Italiassa?

Chloe Kim, yhdysvaltalainen lumilautailun halfpipe-ikoni, kaksinkertainen olympiavoittaja ja yli miljoonan Instagram-seuraajan omaava sometähti, on vakavan epävarmuuden edessä vuoden...

57-vuotias Kylie Minogue loistaa upeassa punaisessa mekossa.

Kylie Minogue julkaisi "Tension"-kiertueensa aikana Instagramissa sarjan kuvia , joita hänen faninsa ylistivät. Australialainen laulaja esiintyy tyylikkäissä asuissa,...

Kate Mossin tytär aiheuttaa sensaation rannalla lookilla, joka ei jää huomaamatta.

Legendaarisen Kate Mossin tytär Lila Moss aiheuttaa Instagramissa sensaation kuvilla, jotka hän otti unelmalomaltaan Caymansaarilla. Tammikuun alussa 2026...

"Mitä vanhemmaksi hän tulee, sitä kauniimpi hän on": 57-vuotias Lucy Liu kiehtoo eleganssillaan

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu lumoaa sosiaalisen median ajattomalla eleganssillaan. Vuosien 2012 ja 2026...

"Kuka käski hänen koskettaa kasvojaan?": Laulaja esteettisen keskustelun keskiössä

Brittiläinen pop-sensaatio PinkPantheress, jolla on nörttimäinen tyyli, sytyttää sosiaalisen median liekkeihin Chanelin tapahtumassa esittelemällään asulla ja samalla nostattaa...

Jennifer Aniston murtaa myytin: hänen todellinen hiusvärinsä yllättää sinut

Jennifer Aniston, joka on ollut "täydellisen" kalifornialaisen blondin symboli suositusta amerikkalaisesta komediasarjasta "Friends" lähtien, on juuri tehnyt odottamattoman...

© 2025 The Body Optimist