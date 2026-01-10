Elon Muskin tytär aiheuttaa sensaation odottamattomalla ilmeellä

Savage x Fenty -brändin uusi ystävänpäiväkampanja nostaa Elon Muskin vieraantuneen transsukupuolisen tyttären Vivian Wilsonin muotimaailman eturintamaan itsevarman, lumoavan ja määrätietoisen modernin naisen roolissa.

Odottamaton muusa Rihannalle

Rihanna on ammentanut inspiraationsa Savage x Fentyn vuoden 2026 ystävänpäiväkokoelmassa "Love So Savage" jumalatar Afroditesta, rakkauden, kauneuden ja halun symbolista. Laulajan rinnalla Vivian Wilson esiintyy tämän vision voimakkaana ruumiillistumana, kaukana isänsä (Elon Musk) mediavarjosta. 21-vuotias nuori nainen vahvistaa käännekohdan mallinurallaan useiden korkean profiilin esiintymisten jälkeen muotiviikoilla ja debytoituaan osallistavien brändien kanssa.

Marmorin ja pitsin estetiikkaa

Visuaalisissa kuvissa Vivian poseeraa marmoripylväiden ja -patsaiden taustalla, kultaisten heijastusten ympäröimänä, jotka tuovat mieleen uudelleenkuvitellun muinaisen temppelin. Hän on pukeutunut mustaan pitsiasuun, jota koristavat punaiset kukat, sekä yhteensopivaan minihameeseen ja helakanpunaisiin sukkahousuihin – asu, joka huokuu sekä romantiikkaa että glamouria. Hän jakaa ruudun amerikkalaisen näyttelijättären Lovie Simonen, plus-kokoisen sisällöntuottajan Emma Arlettan ja muiden kykyjen kanssa luoden vartalo- ja kasvogallerian, joka hämärtää perinteisten kauneusstandardien rajoja.

Savage x Fenty, osallistava manifesti

Alusta alkaen Rihannan brändi on rakentanut itseään monimuotoisuuden manifestiksi, joka juhlistaa kaikkia vartalotyyppejä, ihonsävyjä ja sukupuoli-identiteettejä. Valitsemalla Vivian Wilsonin ystävänpäivän muusakseen Savage x Fenty lähettää selkeän viestin: rakkaudella – itseä, muita, kehoja kohtaan – ei ole normeja eikä varsinkaan ennalta määrättyjä vaatekaappeja.

Vivian Wilson on näin vakiinnuttanut asemansa sukupolven edustajana, joka hylkää perheeseen, yhteiskuntaan ja sukupuoleen liittyvät normit. New Yorkin muotiviikoista lähtien hän muuttaa pelkkänä kuuluisana pidetyn nimen ilmaisun ja vapauden alustaksi. Savage x Fentyn hohtavassa marmorissa "hylätty tytär" esiintyy ennen kaikkea nuorena naisena, joka kirjoittaa omalla tavallaan uutta transnäkyvyyden mytologiaa.