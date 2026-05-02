Näyttelijä Brooke Shields ja hänen tyttärensä omaksuivat saman asun ja aiheuttivat sensaation

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Brooke Shields ja hänen tyttärensä Rowan eivät ilmeisesti tarvitse yhteistä stylistiä luodakseen ikimuistoisen muotikaksikon. Huhtikuun lopulla 2026 nämä kaksi naista valokuvattiin samanlaisissa pikkumustissa mekoissa New Yorkin kaduilla, ja heidän silmiinpistävä yhdennäköisyytensä levisi välittömästi viraaliksi.

Kuvauksia Manhattanin kaduilla

Brooke Shields ja hänen 22-vuotias tyttärensä Rowan Henchy valokuvattiin New Yorkin kaduilla "Next Gen NYC" -sarjan kuvausten aikana. Molemmat olivat pukeutuneet pieniin mustiin hihattomiin mekkoihin. Sarja seuraa joukkoa nuoria newyorkilaisia perillisiä, joista monet ovat yhdysvaltalaisen tosi-tv-ohjelman "Real Housewives" tähtien lapsia. Brooke Shieldsin odotetaan esiintyvän amerikkalaisen televisiopersoona Teresa Giudicen, näyttelijä ja televisiopersoona Kandi Burrussin sekä amerikkalaisen tosi-tv-persoona ja liikenaisen Meredith Marksin rinnalla illalliskohtauksessa tyttäriensä kanssa. Kyseessä on yksi sarjan odotetuimmista crossover-kohtauksista.

Kaksi mustaa mekkoa, kaksi tyyliä

Kaksi naista – Brooke Shields ja hänen tyttärensä Rowan – käyttivät molemmat samaa perusvaatetta, pientä mustaa hihatonta mekkoa, mutta kumpikin omassa versiossaan. Rowanin mekko ulottui nilkkoihin, ja siinä oli peplum-reunus ja lukuisia hopeita nappeja, ja sitä täydensivät kultainen ranneke, yhteensopiva kello ja lakatut korkokengät. Brooke Shields valitsi suoraleikkaisen nahkaversion, jota käytettiin mokkanahkaisten muulien kanssa. Sama DNA, erilliset persoonallisuudet: dynamiikka, joka kuvaa täydellisesti heidän läheistä sidettään.

Samankaltaisuus, joka aiheuttaa kohua

Yhtä paljon huomiota kuin asut herätti äidin ja tyttären silmiinpistävä samankaltaisuus. Sama vartalo, sama käytöstapa, ja kuvat levisivät välittömästi samalla kommentilla: "vaikea erottaa heitä ensi silmäyksellä". Naisilla on myös identtiset tatuoinnit: leppäkerttu, viittaus Rowanin lapsuuden lempinimeen "Pikku Ötökkä" ja lause "ja juhliin" kyynärvarsissa. Yhteys, joka selvästi ulottuu paljon vaatekaapin ulkopuolelle.

Rowan Henchy, kampukselta "Seuraavan sukupolven New Yorkin" jäseneksi

Rowan valmistui Wake Forest Universitystä journalismin tutkinnolla viime toukokuussa. Hänellä on 108 000 seuraajaa TikTokissa ja hän on jo kävellyt useilla punaisilla matoilla äitinsä rinnalla – mukaan lukien vuoden 2022 Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen ja Vuoden naiset -palkintogaala. Hän on myös puhunut julkisesti tyypin 1 diabeteksen kanssa elämisestä käyttämällä terveysalan alustaansa. Hänen osallistumisensa "Next Gen NYC" -sarjaan on uusi askel hänen kasvavassa näkyvyydessään.

Brooke Shields, sukupolvien välinen ikoni

Brooke Shields jatkaa median huomion valloittamista vaivattomasti tyylikkäästi. Entinen Calvin Kleinin muusa, näyttelijä, kirjailija ja nykyinen tuottaja, hän säestää tyttärensä televisiodebyyttiä samalla kepeydellä, jota hän osoittaa omissa asuissaan. Tämä koordinoidusti toimiva äiti-tytär-kaksikko New Yorkin kaduilla kävelemässä kiteyttää täydellisesti sen, mitä hän edustaa: luonnollista, vaivatonta ja tyylikästä arvojen välittämistä.

Kaksi pientä mustaa mekkoa, silmiinpistävä yhdennäköisyys ja ilmiselvä yhteistyö: Brooke Shields ja Rowan Henchy ovat luoneet yhden huhtikuun 2026 merkittävimmistä äiti-tytär-asuista. Ja meillä on tunne, että tämä on vasta alkua.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Thaimaalainen tanssija Lisa yllään pitsiasu ja aiheuttaa sensaation
Malli Kaia Gerber herättää nahkableiserin henkiin odottamattomalla yksityiskohdalla

