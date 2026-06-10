"Vieläkin kauniimpi iän myötä": Cindy Crawford uudistaa ranta-asut tyylikkäästi

Julia P.
@meaningfulbeauty / Instagram

Amerikkalainen supermalli Cindy Crawford on yksi muotimaailman ihailluimmista hahmoista. Oman kosmetiikkamerkkinsä julkaisemassa uudessa kuvassa hän poseeraa laiskasti auringossa, kohtauksessa, joka on jossain rehellisyyden ja punaisen maton välimaastossa. Ja tulos on, odotettavissa, yksimielisesti ylistetty.

Kunnianosoitus 90-luvulle

Valokuvassa Cindy Crawford poseeraa huolettomasti istuen puisessa nojatuolissa jalat ulkopöydällä. Hänellä on yllään musta, syvään uurrettu uimapuku, jonka päällä on kimalteleva timanttikoristeinen tenniskaulakoru. Jaloissaan hänellä on mustat korkosandaalit. Valkoinen froteekylpytakki laskeutuu hänen harteilleen harkitun huolettomasti.

Kunnianosoitus 1990-luvulle ei lopu tähän. Cindy Crawfordilla on runsas tupsu, mustat kissansilmäaurinkolasit ja Claudia Schifferin kirjoittama kirja, joka on omistettu saman vuosikymmenen muotivalokuvaukselle. Kaikki hänen tyylissään heijastelee siis täysin paluuta 90-luvulle.

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Internetin käyttäjät ovat yksimielisiä

Kuvan alla olevat kommentit ovat huomattavan yksimielisiä. Internetin käyttäjät ylistävät paitsi kuvan kauneutta, myös – ja erityisesti – sitä, miten Cindy Crawford ikääntyy niin tyylikkäästi. "Vieläkin kauniimpi iän myötä", kirjoittaa yksi. "Todiste siitä, että kauneudella ei ole ikärajaa", lisää toinen. Tämä ihailun purkaus hyperkorjatun estetiikan aikakaudella toimii voimakkaana alustana ajan kulumisen hyväksymiselle.

Tällä kuvalla malli Cindy Crawford muistuttaa meitä siitä, että 60-vuotiaana eleganssilla ei ole viimeistä käyttöpäivää – jos joku sitä vielä epäili.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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