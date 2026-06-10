Malli Emily Ratajkowski juhlii 35-vuotissyntymäpäiviään punaisessa, aukkoisessa mekossa.

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Emily Ratajkowski, joka juhli syntymäpäiväänsä 7. kesäkuuta 2026, jakoi Instagramissa sarjan illan aikana ottamiaan kuvia. Huomion keskipisteenä oli punainen midi-mekko, jota koristivat tikapuuleikkaukset, mikä herätti välittömästi keskustelua.

Punainen mekko, jossa on metalliset tikapuuleikkaukset

Jaetuissa kuvissa Emily Ratajkowski esiintyy tummanpunaisessa, vartalonmyötäisessä midimekossa. Mekon erityisen silmiinpistävä yksityiskohta on rinnan keskelle sijoitettu metallinen ruudukkokuvio, joka luo sarjan vaakasuoria, tikapuita muistuttavia leikkauksia. Tämä hienostunut, lähes veistoksellinen vaatekappale muuttaa siluetin todelliseksi haute couture-lausunnossa.

Valittu punainen on yhtä tyylikäs. Kylläinen, syvä, lähes elokuvamainen, se on jyrkässä kontrastissa Emily Ratajkowskin ruskettuneelle iholle ja heijastaa valoa joka kulmasta. Sävy tuo mieleen 1950-luvun italialaisten tähtien – Sophia Lorenin ja Gina Lollobrigidan – käyttämät iltapuvut ja sopii täydellisesti todella erityisiksi tapahtumaksi suunniteltujen syntymäpäiväjuhlien estetiikkaan.

Eläinkuvioiset stilettoset kontrastina

Lookin täydentävät mustavalkoiset eläinkuvioiset stilettokorkokengät. Tyylikäs valinta rikkoo punaisen yksivärisen sävyn puhtauden ja lisää asuun tyylillistä rohkeutta. Hiustensa suhteen Emily Ratajkowski valitsi ehdottoman yksinkertaisen tyylin. Hänen pitkät ruskeat hiuksensa on jätetty väljäksi, tarkoituksella pörröiseksi, mikä antaa kokonaisuudelle selkeän rennon tunnelman. Meikissä pätee sama minimalistinen lähestymistapa: raikas iho, selkeästi muotoillut kulmakarvat ja huulet, jotka myös näyttävät syvän punaisilta. Värimaailma on täydellisesti koordinoitu.

Katso tämä postaus Instagramissa Emily Ratajkowskin (@emrata) jakama julkaisu

Luottavainen ja vapaa tunnelma

Asujen lisäksi karusellin yleinen tunnelma todella erottuu edukseen. Emily Ratajkowski poseeraa erilaisissa tilanteissa – lasi kädessä tai jutellen ystäviensä kanssa – ehdottoman juhlallisessa ympäristössä. Hänen ystävänsä ja julkkistuttamansa eivät todellakaan jättäneet tilaisuutta käyttämättä. Julkaisun alla olevissa kommenteissa venäläinen malli Irina Shayk kirjoitti: "Meistä oli ihanaa juhlia sinua eilen illalla, kuningattareni." Meksikolainen näyttelijä, laulaja ja malli Eiza González lisäsi yksinkertaisesti : "Hyvää syntymäpäivää, unelmatyttö." Se muistuttaa siitä, kuinka paljon amerikkalainen muoti- ja elokuvateollisuus on edelleen naisten välisen toveruuden maailma.

Tässä punaisessa, aukkoisella mekossa Emily Ratajkowski tarjoaa erityisen mestarillisen näytöksen. Ja vain 35-vuotiaana hän vahvistaa astuvansa uuteen vuosikymmeneen samalla tyylillisellä rohkeudella, jota hän on vaalinut debyytistään lähtien – nyt yhdistettynä terävään poliittiseen tietoisuuteen.