Juhlistaakseen 28. hääpäiväänsä Cindy Crawford jakoi kuvan, joka kosketti hänen fanejaan.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

Amerikkalainen supermalli Cindy Crawford ja hänen aviomiehensä, amerikkalainen liikemies Rande Gerber, juhlivat lähes kolme vuosikymmentä kestänyttä avioliittoaan. 28. hääpäivänsä kunniaksi pari jakoi nostalgisia kuvia Instagramissa, jotka koskettivat nopeasti heidän seuraajiensa mieliä.

Nostalgiaa täynnä oleva julkaisu

Symbolisena päivänä, 29. toukokuuta, Cindy Crawford julkaisi kaksi mustavalkoista kuvaa. Ensimmäinen, muisto heidän häistään, näyttää heidät leikkaamassa hääkakkuaan yhdessä; toinen, uudempi, tallentaa parin nauttimaan yhteisestä illallisesta hääpäiväjälkiruoan pöydässä. "Tästä tuohon, silmänräpäyksessä", Cindy Crawford kirjoitti kuvien kuvatekstiksi ja lisäsi: "28 kaunista vuotta. Mikä etuoikeus olla naimisissa kanssasi." Lukuisat julkkikset, kuten yhdysvaltalainen toimittaja Maria Shriver ja yhdysvaltalainen näyttelijä Lisa Rinna, onnittelivat kommenteissa.

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Cindy Crawfordin (@cindycrawford) jakama julkaisu

Näillä lempeillä ja nostalgisilla postauksilla Cindy Crawford ja Rande Gerber muistuttavat meitä siitä, että heidän lähes kolmekymmentä vuotta sitten alkanut tarinansa on säilynyt lämmössään. Lapsuusmuistojen ja tuoreiden valokuvien avulla pariskunta tarjoaa seuraajilleen kauniin oppitunnin kestävästä rakkaudesta, joka perustuu ystävyyteen ja keskinäiseen kunnioitukseen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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