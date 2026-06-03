Kuuden kuukauden raskaana ollut malli kävelee catwalkilla ranta-asuissa ja yllättää internetin käyttäjät

Pitäisikö kaikki jättää tauolle, kun odottaa vauvaa? Katie Austin vastasi omalla tavallaan. Kuudennella kuulla raskaana ollut amerikkalainen malli käveli Sports Illustrated Swimsuit Show'n catwalkilla 30. toukokuuta Miami Beachillä ylpeänä esitellen vauvavatsaansa. Esiintyminen, joka yllätti osan yleisöstä.

Kävelläkö raskaana ollessaan catwalkilla? Valinta, jonka hän omaksuu täysin.

Tässä Miami Swim Weekin osana W South Beachillä järjestetyssä tapahtumassa Katie Austin käveli catwalkilla vihreässä ranta-asussa, joka korosti hänen raskauttaan. Tapahtuman konkari – tämä oli hänen kuudes esiintymisensä kuuluisan amerikkalaisen aikakauslehden muotinäytöksessä – Katie Austin uskoutui, että hänen päätöksensä yllätti ympärillään olevat. "Joka kerta, kun ilmoitan siitä, ihmiset yllättyvät", hän kertoi People- lehdelle. Ja hän lisäsi itsevarmasti: "Se ei hidasta minua."

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Energiaa täynnä oleva raskaus

Raskaus ei ole haitannut hänen suunnitelmiaan, vaan pikemminkin innostaa häntä. Katie Austin sanoo tuntevansa "erilaista energiaa" tänä vuonna ja näkee odottamansa lapsen lisäylpeyden lähteenä: "Pieni tyttäreni on kaunein asuste, jota olen koskaan catwalkilla käyttänyt", hän uskoutui. Hän myöntää kuitenkin hidastavansa hieman tässä vaiheessa ja huomauttaa vatsansa kasvavan, mutta sanoo silti olevansa "parhaassa mahdollisessa kunnossa". Hän myönsi myös, että hänen täytyy harjoitella kävelyä enemmän, koska hän ei ole varma, miten kasvava vatsa vaikuttaisi hänen ryhtiinsä.

Ensimmäinen raskaus

Tämä onnellinen hetki tulee muutama kuukausi hänen ensimmäisen raskautensa ilmoittamisen jälkeen. Maaliskuun 15. päivänä Katie Austin paljasti odottavansa lasta aviomiehensä Lane Armstrongin kanssa, jonka kanssa hän meni naimisiin toukokuussa 2024. Tilaisuuden kunniaksi hän jakoi kuvia rannalla otetuista äitiyskuvauksista, joissa hänen kumppaninsa pitää hellästi hänen vatsaansa sylissä. Denise Austinin, 1980- ja 1990-lukujen fitness-ikonin, tytär Katie Austin on ollut uppoutunut urheilun ja hyvinvoinnin maailmaan lapsuudesta asti – hän jopa käveli catwalkilla äitinsä rinnalla edellisessä numerossa.

Kävelemällä catwalkilla raskaana ja itsevarmana Katie Austin lähettää positiivisen viestin raskaudesta ja itseluottamuksesta. Siinä missä jotkut odottivat hänen vetäytyvän, hän päätti jatkaa rakastamiensa asioiden tekemistä omaan tahtiinsa.