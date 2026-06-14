37-vuotiaana Nina Dobrev todistaa, että alusmekko on punaisen maton klassikko.

Léa Michel
@nina / Instagram

Bulgarialais-kanadalainen näyttelijä ja malli Nina Dobrev vahvistaa asemansa muoti-ikonina. Lyhytelokuvansa "General Admission" ensi-iltaan, joka esitettiin vuoden 2026 Tribecan elokuvajuhlilla, hän valitsi varman tuotteen: alusmekon. Herkän ja ajattoman vaatekappaleen, jonka hän jakoi Instagramissa julkaisemallaan videolla ja joka kiehtoi hänen seuraajiaan välittömästi.

Satiininen alusmekko

Entinen "Vampyyripäiväkirjojen" tähti oli pukeutunut suunnittelija Adam Lippesin kermanväriseen satiinialushameeseen. Juoksuva, lähes nestemäinen leikkaus myötäilee vartaloa hellästi ja laskeutuu lattiaa pyyhkiväksi pylvääksi. Ohuet spagettiolkaimet ja pehmeästi laskeutuva pääntie korostavat asun boudoir-tunnelmaa, kun taas alla kerrostettu tumma pitsi luo kontrastin asun selkeille linjoille. Saumakohdan peitetyt napit viimeistelevät tämän hienostuneen ilmeen.

Minimalistiset asusteet. Uskollisena asunsa "hiljaisen ylellisyyden" hengelle Nina Dobrev valitsi hillityt asusteet. Hän yhdisti mekkonsa mustiin stilettosandaaleihin, joissa oli herkät olkaimet, ja pieneen, strukturoituun mustaan clutch-laukkuun, jossa oli kahva. Korujen osalta hän piti ne hillityinä KatKimin modernilla korvakorulla. Tämä minimalistinen lähestymistapa antaa mekolle keskipisteen.

"Carrie Bradshaw'n energiaa"

Näyttelijätär tiivisti tyylinsä humoristisesti julkaisunsa kuvatekstissä: "Tällä viikolla oli aitoa Carrie Bradshaw -energiaa." Viittaus hittisarjan sankarittareen, 1990- ja 2000-lukujen muodin ylipapitariin. Avoin mekko on itse asiassa syntynyt tältä aikakaudelta, perien minimalismin ja intiimin tunnelman omaavien slip-on-vaatteiden villityksen. Säännöllisesti uudistettuna se on vakiinnuttanut paikkansa punaisen maton klassikkona: yksinkertainen, elegantti ja ajaton.

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Nina Dobrevin (@nina) jakama julkaisu

Tällä upeasti elegantilla alusmekolla Nina Dobrev loi yhden tämän vuoden tapahtuman silmiinpistävimmistä lookeista. Valitsemalla yksinkertaisuuden ylellisyyden sijaan näyttelijätär muistutti meitä siitä, että joskus yksi hyvin valittu vaatekappale riittää tekemään pysyvän vaikutuksen. Todiste, jos sellaista tarvitaan, siitä, että alusmekko ei ole menettänyt viehätysvoimaansa punaisella matolla.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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