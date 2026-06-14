Raidalliseen ranta-asuun pukeutunut Alix Earle omaksuu vintage-klassikon

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Amerikkalainen vaikuttaja Alix Earle on yksi sukupolvensa seuratuimmista hahmoista Instagramissa. Ja yksi hänen Instagram-karuselleistaan, joka julkaistiin aurinkoiselta jahdilta, on jälleen kerran vahvistanut hänen moitteettoman tyylitajunsa. Hänellä on yllään vihreävalkoinen raidallinen kaksiosainen mekko: suora viittaus vuosikymmenten takaisten klassisten eurooppalaisten lomien estetiikkaan.

Vihreä-valkoraidallinen kaksiosainen mekko

Karusellin puhutuimmassa kuvassa Alix Earle esiintyy kaksiosaisessa uima-asussa, jossa on pystysuorat vihreän ja valkoisen raidat. Istuva kolmionmuotoinen yläosa korostaa yksinkertaisuutta – vähän yksityiskohtia, vähän koristeita, vain tarkkaa räätälöintiä. Värivalinta ei ole merkityksetön. Käytetty vihreä, jossain mantelin ja mintun väliltä, tuo välittömästi mieleen italialaisten rantamökkien sävyt – joillekin happaman vihreä, toisille limenvihreä. Väri, joka juontaa juurensa syvästi tietynlaiseen ajatukseen Välimeren rentoutumisesta.

Ylisuuret lasit ja "Riviera"-asento

Täydentääkseen näyttävää asuaan Alix Earle valitsi minimalistisen lähestymistavan: yhdet ylisuuret aurinkolasit. Ei koruja, ei sarongia, ei olkihattua. Ympäristö – jahdin kaide, kristallinkirkas vesi taustalla, auringonvalon heijastuminen kannelta – riitti sommittamaan kuvan. Kaiteeseen nojaten, katse hieman horisonttiin päin kääntyneenä, Alix Earle tuo mieleen 1960-luvun italialaisten elokuvalehtien muotokuvia.

Katso tämä postaus Instagramissa

Alix Earlen (@alixearle) jakama julkaisu

Suora viittaus 1960-luvun Euroopan kesiin

Juuri siinä piilee tämän ulkonäön vahvuus: se on osa aitoa visuaalista perinnettä. Vihreävalkoraidallinen kaksiosainen haalari ei ole vain yksinkertainen kesävaate. Se on vintage-klassikko, jonka Saint-Tropezin ja Caprin rannoilla 1960-luvulla tekivät tunnetuksi ikonit, kuten Brigitte Bardot, Sophia Loren ja Romy Schneider.

Siihen aikaan ohuet sivuraidat, kolmioleikkaukset ja korkeat vyötäröt olivat eurooppalaisten jet-set-kesien ehdoton tunnusmerkki. Kuusikymmentä vuotta myöhemmin Alix Earle palaa tähän repertuaariin hämmästyttävän uskollisesti – todiste siitä, että hyvin valitut klassikot kestävät vuosikymmeniä vanhenematta päivääkään.

Tällä vihreävalkoraidallisella kaksiosaisella vaatteella Alix Earle vahvistaa jälleen kerran roolinsa sukupolvensa lifestyle-ikonina. Ja hän muistuttaa meitä siitä, että joskus yksi klassinen vaate riittää määrittelemään koko kauden. Esitys, joka on varmasti hitti Euroopan rannoilla tänä kesänä.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
37-vuotiaana Nina Dobrev todistaa, että alusmekko on punaisen maton klassikko.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

37-vuotiaana Nina Dobrev todistaa, että alusmekko on punaisen maton klassikko.

Bulgarialais-kanadalainen näyttelijä ja malli Nina Dobrev vahvistaa asemansa muoti-ikonina. Lyhytelokuvansa "General Admission" ensi-iltaan, joka esitettiin vuoden 2026 Tribecan...

Pastellisävyinen Charli D'Amelio lumoaa retrohenkisellä siluetillaan

Amerikkalainen sisällöntuottaja Charli D'Amelio on nyt paljon enemmän kuin TikTok-sensaatio. Miljoonilla seuraajilla sosiaalisen median alustoillaan hän poseerasi hiljattain...

Valkoisessa crop topissa laulaja Tyla näyttää rennosti elegantilta.

Eteläafrikkalainen laulaja, lauluntekijä ja tanssija Tyla jatkaa vakiinnuttamistaan yhtenä seuratuimmista äänistä uudella kansainvälisellä pop-skenellä. Ja esiintymisten välillä hän...

Minimalistisella tyylillään Katie Holmes vetää kaikkien katseet puoleensa New Yorkissa.

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Katie Holmes on jälleen kerran osoittanut olevansa yksi amerikkalaisen muodin tyylikkäimmistä hahmoista. Hän...

Koripallotähti kertoo harjoittelustaan ja värikkäästä tyylistään.

Sophie Cunningham on yksi WNBA:n seuratuimmista kasvoista. Tällä kaudella Indiana Feverissä pelaava amerikkalainen koripalloilija on esiintynyt lukuisia kertoja...

Ines de Ramonilla on valkoista pitsiä kumppaninsa Brad Pittin rinnalla

Ines de Ramon, huippuluokan korubrändin Anita Ko Jewelryn johtaja, vahvistaa jälleen kerran terävän tyylitajunsa. Hänet nähtiin hiljattain Roland-Garrosin...