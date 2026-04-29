Laulaja ja näyttelijä Jennifer Lopez esittelee vatsalihaksiaan ja sytyttää uudelleen vuoden 2000 trendin

Naila T.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez ei tarvitse punaista mattoa herättääkseen huomiota. Yksinkertainen treeni ja muutama Instagramissa julkaistu selfie riittivät sytyttämään sosiaalisen median liekkeihin – ja nostamaan takaisin parrasvaloihin 2000-luvun trendin, jonka luulimme unohtuneeksi.

Sunnuntaikaruselli, joka sytytti internetin tuleen

Jennifer Lopez julkaisi Instagramissa karusellin kuvista, jotka hän otti treenin aikana Justin Bieberin kappaleen "Yukon" tahtiin. Hän poseeraa peilin edessä eri kulmista korostaen kiinteää vatsalihastaan. Julkaisu herätti välittömästi tuhansia innostuneita reaktioita: "Olet täydellinen, jumalatar!!!" , "Ikääntyy kuin paras viini" , "Nuo vatsalihakset ovat kaikki mitä haluan".

Katso tämä postaus Instagramissa

Jennifer Lopezin (@jlo) jakama julkaisu

Y2K-yksityiskohta, joka elvyttää trendin

Hänen tyylinsä ei jäänyt huomaamatta. Jennifer Lopezilla oli yllään pitkähihainen, syvään uurrettu valkoinen vohvelineuloksinen crop-toppi, jonka helma ulottui juuri kylkiluiden yläpuolelle. Toppi oli kerrostettu mustan urheiluliivin päälle. Mutta alaosa teki kaiken eron: mustat leggingsit, jotka oli kääritty ylös matalan vyötärön luomiseksi – 2000-luvulle tyypillinen tekniikka. Tämä yksinkertainen yksityiskohta, tämä vyötärön rullaus, riitti ankuroimaan tyylin Y2K-estetiikan mukaiseksi, joka hallitsee vuoden 2026 trendejä.

Postaus, joka jatkaa erittäin aktiivisen kevään teemaa

Nämä selfiet on otettu vain päiviä Jennifer Lopezin ensimmäisen Coachella-esiintymisen jälkeen, jossa hän teki yllätyssisäänkäynnin Quasar-lavalla David Guettan esittäessä hänen uutta singleään "Save Me Tonight". Tilaisuudessa hän oli pukeutunut The Blondsin hopeiseen haalariin ja Julien McDonaldin höyhentakkiin. Festivaaleilta kuntosalin peiliin energia on sama.

Kuntoilutyylinen allekirjoitus, josta on tullut tavaramerkki

Jennifer Lopez on pitkään vaalinut itsestään fyysiseen kurinalaisuuteen liittyvää imagoa, jota hän jakaa säännöllisesti sosiaalisessa mediassa. Hänen kuntoiluaiheisista julkaisuistaan on tullut toistuva osa Instagramia, jossa yhdistyvät motivaatio, tyyli ja arjen hetket. Matalavyötäröiset leggingsit, joissa on käärityt lahkeensuut, eivät ole sattumaa: ne herättävät mielikuvia Y2K-estetiikasta, jonka hän oli mukana tekemässä suosituksi 2000-luvulla. Tämä trendi tekee paluun tänään, mutta kyse ei ole siitä, että tästä vartalotyypistä tai muotityylistä tehtäisiin seurattavaa standardia.

Lyhyesti sanottuna Jennifer Lopez ei tarvinnut stylistiä muistuttamaan meitä siitä, miksi hän on ikoni. Kolmekymmentä vuotta debyyttinsä jälkeen hän ilmentää aikakautta, mutta kuuluu samalla täysin nykypäivään.

Naila T.
Naila T.
Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
Article précédent
Prinsessa Kate Middleton luo uudelleen prinsessa Dianan ikonisen asun 31 vuotta myöhemmin.
Article suivant
Platinanvaaleat hiukset ja yllätysduo: räppäri Doechii ja laulaja Lady Gaga aiheuttavat sensaation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

