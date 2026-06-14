Pastellisävyinen Charli D'Amelio lumoaa retrohenkisellä siluetillaan

Amerikkalainen sisällöntuottaja Charli D'Amelio on nyt paljon enemmän kuin TikTok-sensaatio. Miljoonilla seuraajilla sosiaalisen median alustoillaan hän poseerasi hiljattain uudessa muotiartikkelissa ja julkaisi kuvat Instagram-tilillään. Kuvauksissa nähtiin pastellisävyinen ja retrohenkinen asu, jonka stailasi hänen stylistinsa Carlee Barrow. Se on kerännyt valtavan määrän ihailevia kommentteja.

Pastellinvihreä pilkullinen toppi

Kohua herättävässä kuvassa Charli D'Amelio on pukeutunut vaaleanvihreään, istuvaan rintaliiviin. Vaatteen huomionarvoinen yksityiskohta on sen sydämenmuotoinen pääntie, jota korostaa herkkä kirjailtu röyhelö. Pienillä mustilla pilkuilla koristeltu kangas tuo kokonaisuuteen välittömästi nostalgisen silauksen.

Pastellinvihreän valinta ei ole merkityksetön. Tämä sävy sopii yhteen kevät/kesä 2026 -malliston suosittujen "sorbetti"-sävyjen kanssa ja on sopusoinnussa tämän kauden hallitsevien pehmeiden ja valoisien väripalettien kanssa. Se on elegantti väri, joka sopii täydellisesti nuoren naisen, jolla on omaleimainen tyyli, imagoon.

Korkeavyötäröiset alaosat retrohenkiseen siluettiin

Yläosan täydentämiseksi Charli D'Amelio käyttää yhteensopivaa korkeavyötäröistä alaosaa, jota kiristää leveä musta vyö. Kokonaisuus luo siluetin, joka on saanut inspiraationsa 1950-luvun pin-up-muotityylistä – jolloin pilkut, pastellivärit ja korkeavyötäröiset leikkaukset muodostivat yhden aikakauden ikonisimmista yhdistelmistä. Näkyvä vyötärönauha ylä- ja alaosan välissä lisää ripauksen modernia tyyliä. Se on nerokas muotilausunto, joka tulkitsee vintage-tyylin uudelleen turvautumatta pelkkään pukuasumiseen.

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Kultakoruja ja retromeikkiä

Asusteiden suhteen Charli D'Amelio valitsi yhtenäisen tyylin. Kultainen kaulakoru, yhteensopiva riipus, kultainen sormus ja hopeinen rannekoru täydensivät ilmeen hienovaraisesti. Hänen meikkinsä noudatti samaa teemaa: tarkka rajauskynä, pehmeän pinkki poskipuna ja, mikä huomattavinta, syvänpunainen huulipuna – ikonisten menneiden vuosikymmenten tyylivalokuvien tunnusmerkki. Hänen kampauksensa, jossa oli keskijakaus ja hulmuavat hiukset olkapäiden yli, täydensi retrolookin.

Tällä pastellisävyisellä, pin-up-henkisellä lookilla Charli D'Amelio muistuttaa meitä siitä, että hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa seuratuimmista hahmoista. Ja, odotetusti, vahvistaa, että nostalgia on edelleen yksi muodin voimakkaimmista leikkikentistä.