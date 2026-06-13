Koripallotähti kertoo harjoittelustaan ja värikkäästä tyylistään.

Fabienne Ba.
@sophie_cham / Instagram

Sophie Cunningham on yksi WNBA:n seuratuimmista kasvoista. Tällä kaudella Indiana Feverissä pelaava amerikkalainen koripalloilija on esiintynyt lukuisia kertoja mediassa sekä kentällä että sen ulkopuolella. Ja hänen uusin Adidaksen kampanjansa – kokonaan violetin sävyissä – vahvistaa entisestään hänen rooliaan muoti-ikonina naisten urheilussa.

Adidasin päästä varpaisiin ulottuva violetti look

Tässä saksalaisen tuotemerkin kanssa tehdyssä yhteistyössä Sophie Cunningham valitsi täysin yhteensopivan kokonaisuuden. Asuun kuuluivat pitkät, istuvat violetit leggingsit, yhteensopiva lyhyt toppi, joka paljasti vyötärön, ja hieman vaaleampi pitkähihainen takki samoissa sävyissä. Tämä kromaattinen harmonia muutti siluetin todelliseksi muotistatementiksi treenin sporttisesta luonteesta huolimatta.

Kuvauksen erityisen silmiinpistävä yksityiskohta on epäilemättä valinnan johdonmukaisuus: violetti, väri, jota harvoin käytetään yksivärisessä värimaailmassa, toimii tässä täydellisesti. Kevään/kesän 2026 näytöksissä useat muotitalot tekivät tästä sävystä suositun, mikä osoittaa, että koripalloilija Sophie Cunningham onnistui vangitsemaan ajan hengen tarkasti.

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adidas Trainingin (@adidastraining) jakama julkaisu

Vahvuutta ja tyyliä: Sophie Cunninghamin nimikkotuote

Tyylin suhteen Sophie Cunningham valitsi suoraviivaisen lähestymistavan. Pitkät, irtonaiset hiukset, minimaalinen meikki, suora katse: kaikki urheilullisen muodin tunnusmerkit ovat läsnä ilman keinotekoisuutta. Joissakin kuvissa koripalloilija jopa pitelee käsipainoja, mikä muistuttaa meitä siitä, että tyylitellyn kuvan takana piilee todellinen ammattiurheilija. Asenne, joka sopii täydellisesti yhteen imagon kanssa, jota hän on vaalinut WNBA-debyytistään lähtien.

Sophie Cunningham tunnetaan kilpailuhengestään ja suorapuheisesta huumoristaan sosiaalisessa mediassa, ja hän sekoittaa mielellään pelisisältöä, harjoitusvideoita ja muodikkaita esiintymisiä. Tämä imagostrategia on mahdollistanut hänelle laajan seuraajakunnan kasvattamisen, joka ulottuu paljon koripalloyleisön ulkopuolelle.

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Sophie Cunninghamin (@sophie_cham) jakama julkaisu

Kun naisten urheilusta tulee muotiareena

Tämä yhteistyö Adidaksen kanssa on todellisuudessa vain yksi askel laajemmassa trendissä. Naisurheilijat ovat jo useiden kausien ajan tehneet merkittäviä läpimurtoja muodin ja kaupallisten kumppanuuksien maailmassa. Angel Reesen, Ilona Maherin ja JuJu Watkinsin tavoin nämä urheilijat eivät ole enää vain kilpailijoita: heistä on tullut tyyli-ikoneja.

Tervetullut kehitysaskel, joka epäsuorasti myös määrittelee uudelleen fyysisen suorituskyvyn ja henkilökohtaisen ilmaisun välisen suhteen. Kaukana perinteisestä "naisurheilijan" ja "naisena olemisen" vastakkainasettelusta, nämä uudet hahmot ilmentävät kolmatta tietä – itsevarman voiman tietä, ilman kompromisseja mutta estetiikasta tinkimättä.

Tässä violetissa Adidas-brändätyssä kuvauksessa Sophie Cunningham tarjoaa osoituksen, joka ylittää pelkän kaupallisen yhteistyön rajat. Hän vahvistaa kasvavaa vaikutusvaltaansa naisten urheilukentällä – jossa suorituskyky ja tyyli elävät nyt saumattomasti rinnakkain. Tämä dynamiikka tulee epäilemättä jatkamaan asemaansa tulevina kausina.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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